Amici, cantante molto discusso si sposa: svelata la data delle nozze

Un cantante molto discusso del talent show Amici di Maria De Filippi si sposa: svelata la data delle nozze

Il cantante nonché ex finalista del talent show Amici di Maria De Filippi convola a nozze. L’artista ha annunciato il matrimonio con la sua fidanzata. Adesso, però, sappiamo anche la data delle nozze. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando.

Amici, cantante si sposa: la data delle nozze

Vi ricordate di Briga? Il suo vero nome è Mattia Bellegrandi, ma è divenuto famoso con il nome d’arte a partire dal 2015, quando ha partecipato alla quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

In quell’edizione, Briga fu uno degli allievi più discussi. L’artista, infatti, mise in mostra, oltre che il suo talento, anche il suo carattere ‘fumantino’. Solo la coach Emma Marrone riusciva a stemperare gli animi del cantante. Briga si classificò al secondo posto, vincendo il premio di RTL 102.5 per il suo singolo L’amore è qua.

Da allora n’è passata di acqua sotto i ponti. Briga continua a fare il cantante di mestiere, ma presto convolerà anche a nozze. Lo scorso ottobre, infatti, l’artista ha annunciato il matrimonio con la fidanzata Arianna Montefiori. Il cantante ha pubblicato in quell’occasione uno scatto sui social, in cui è inginocchiato davanti alla sua fidanzata, ha un anello in mano e alle spalle il cupolone di San Pietro.

I due sono entrambi romani ed hanno cinque anni di differenza (32 lui, 27 lei). Stanno insieme da due anni e presto coroneranno il loro sogno. I due si sono conosciuti grazie all’attrice Diana Del Bufalo, amica di entrambi. Dopo due anni di relazione è arrivata la proposta di matrimonio e adesso la coppia si dirà sì definitivamente il 18 dicembre 2021.