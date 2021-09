Ricordate com’era Antonella Elia a Non è la Rai? Spunta lo scatto di 30 anni fa: resterete senza parole quando la vedrete.

Mancano pochissime ore. E, finalmente, ritornerà sul piccolo schermo l’amatissimo Scherzi a Parte. A distanza di tre anni dalla messa in onda della sua ultima edizione, quella condotta da Paolo Bonolis, il famosissimo programma di Mediaset sarà nuovamente disponibile in prima serata su Canale 5. E, soprattutto, è pronto a divertire il suo adoratissimo pubblico italiano.

Condotta da Enrico Papi, che a distanza di 4 anni ritorna sui canali Mediaset, l’edizione di Scherzi a Parte che partirà tra qualche ora sarà davvero incredibile. Non soltanto perché, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, per la prima volta in assoluto ci sarà lo scherzo in diretta, ma anche perché vi saranno quattro spettacolari donne che affiancheranno il buon Papi in questa sua nuova avventura.

Non abbiamo moltissime notizie su chi saranno le vittime di questa prima puntata di ‘Scherzi a Parte’. Stando a quanto si legge da Davidemaggio.it, però, sembrerebbe che figuri anche il nome di Antonella Elia. Volto di punta di tantissimi programmi di successo degli anni ’90, l’ex opinionista del GF Vip è stata anche tra le vere e proprie colonne portanti di Non è la Rai. A tal proposito, ricordate com’era?

Com’era Antonella Elia ai tempi di Non è la Rai? Lo scatto di 30 anni fa

Correva esattamente l’anno 1991 quando Antonella Elia, reduce da una carriera sul piccolo schermo davvero impressionante, approdava nello studio televisivo di Non è la Rai e conquistava davvero tutti. Prima di questa esperienza, la splendida conduttrice è stata al fianco del grandissimo Corrado nello storico programma ‘La Corrida’ a partire dal 1990 fino al 1994. Da quel preciso momento, la sua carriera ha letteralmente spiccato il volo.

La domanda che, però adesso vi facciamo è: ricordate com’era Antonella Elia ai tempi di Non è la Rai? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto che risale esattamente a 30 anni fa. Siete pronti a vederla anche voi? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero sorpresi. Perché? Guardate coi vostri stessi occhi:

Saranno anche passati 30 anni dalla sua esperienza a Non è la Rai, è vero, eppure Antonella Elia è sempre la stessa. Certo, i capelli adesso sono decisamente più lunghi di prima. In ogni caso, però, sembrerebbe che per il tempo non sia affatto passato! Siete d’accordo?