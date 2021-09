Beautiful anticipazioni americane: tradimento shock, scoppia la passione proprio tra loro due; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Colpi di scena a non finire a Beautiful. È questo il segreto del successo della soap, che da ben 35 anni tiene incollati alla tv milioni di telespettatori in tutto il mondo. Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto: al centro della trama c’è il triangolo formato da Ridge, Brooke e Shauna, con Bill pronto ad inserirsi… Ma attenzione: ben presto un’altra coppia catturerà l’attenzione di tutti.

Si, perché avverrà un tradimento davvero inaspettato. L’infedeltà, a Beautiful, non è una cosa rara, ma non indovinereste mai questa nuova coppia che sta per formarsi…Scopriamo insieme cosa ci rivelano le anticipazioni americane.

Beautiful anticipazioni americane: tradimento shock, non immaginerete mai la nuova coppia

Brutto colpo in arrivo per uno dei protagonisti di Beautiful. Parliamo del fondatore e capo della Forrester Creation, Eric Forrester, che ben presto dovrà fare i conti con un’amara realtà: Quinn lo tradisce! Proprio così, la Fuller si lascerà andare ad una storia di grande passione, a cui non saprà dire di no. Chi è il suo amante? Proprio il fidato avvocato dei Forrester, Carter. Anche quest’ultimo tradirà, avendo una relazione con Zoe.

La storia clandestina tra i due sarà davvero intensa e, nonostante alcune interruzioni, non finirà presto! La situazione si complicherà quando Eric svelerà a Quinn di essere diventato impotente. Un “imprevisto” che getterà ancora di più la Fuller tra le braccia di Carter? Staremo a vedere… Quel che è certo è che non passerà molto tempo prima che Eric scopra il tradimento: a rivelare tutto sarà Brooke, rivale storica di Quinn. Una vendetta che la Logan non si lascerà scappare. Ma come reagirà Eric?

Ebbene, la decisione di Eric vi lascerà abbastanza perplessi. Se siete curiosi di scoprire di più e conoscere tutte le anticipazioni provenienti dagli Usa, continuate a seguirci!