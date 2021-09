Chi è la moglie di Enrico Papi? Sono sposati dal 1998: tutto quello che sappiamo sulla compagna del conduttore.

Lui è uno dei conduttori più amati di sempre. Dopo alcuni anni nella squadra di TV 8 è tornato a Mediaset e si prepara all’inizio di una nuova avventura. Parliamo di Enrico Papi, che a partire da domenica 12 settembre sarà al timone di Scherzi a Parte. Una notizia bellissima per i tantissimi fan del conduttore, amatissimo sin dai tempi di Sarabanda. Della sua carriera sappiamo tutto, ma non tutti conoscono la vita privata del simpaticissimo Papi.

Ebbene, il presentatore è felicemente sposato dal 1998 e dal matrimonio sono nati due figli. Siete curiosi di conoscere di più sulla famiglia di Ernico Papi? Siete nel posto giusto!

Enrico Papi, avete mai visto suo moglie? Si chiama Raffaella, eccoli insieme

Enrico Papi lo conosciamo tutti benissimo, ma in quanto sanno chi è la moglie? Si chiama Raffaella Schifino e la coppia è convolata a nozze nel 1998 a Roma. A rafforzare il loro amore ci ha pensato l’arrivo dei due figli, Rebecca, nata nel 2000, e Jacopo, nel 2008.

Di Raffaella non si sa molto: la coppia ha sempre vissuto lontano dai riflettori. Ma spulciando su Instagram potrete trovare il suo profilo ufficiale. Lì condivide tantissimi scatti in compagnia di Enrico e dei loro splendidi figli. Ecco una foto di coppia:

Eh si, sono davvero bellissimi insieme. Un amore solido, da fare invidia. E voi, conoscevate la moglie del mitico Enrico Papi?

Scherzi a Parte, tutte le novità

Come anticipato, Scherzi a parte tornerà in onda tutte le domeniche con una nuova edizione. Dove non mancheranno novità assolute: oltre ai consueti scherzi registrati, per la prima volta si faranno scherzi inaspettati nello studio. Una delle vittime, quindi, si troverà in studio, assolutamente ignara di quello che sta per accadere. Inoltre, Papi sarà affiancato da varie co-conduttrici /vallette nel corso delle serate, tra cui dovrebbero esserci Elisabetta Gregoraci, Antonella Fiordelisi, Antonella Elia, Paola di Benedetto e Carolina Stramare.