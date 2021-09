Chi è Olivia Testa, la figlia della moglie di Fiorello?

Chi è e cosa fa Olivia Testa, la figlia della moglie di Fiorello? Tutto quello che abbiamo saputo.

Rosario Fiorello è uno dei personaggi televisivi più amati di Italia. Conduttore televisivo e radiofonico, comico e doppiatore, è un vulcano di talento! Negli ultimi due anni, l’abbiamo visto affiancare Amadeus al Festival di Sanremo. Insieme, sono riusciti a portare avanti la kermesse musicale italiana in maniera impeccabile.

Fiorello è sposato con Susanna Biondo. Si sono conosciuti nel 1996, e dopo sette anni di convivenza, nel 2003, è giunto il matrimonio. Dalla loro unione nel 2006 è nata Angelica. La moglie ha anche una figlia nata da un precedente matrimonio, Olivia, considerata dallo showman la sua “prima figlia”. Ma chi è e cosa fa Olivia Testa? Scopriamolo insieme!

Chi è e cosa fa Olivia Testa, la figlia della moglie di Fiorello

Conduttore televisivo e radiofonico, comico e doppiatore, showman, imitatore, cantante, Fiorello è un pieno di talento. Al Fianco di Amadeus, ci ha fatto tanto ridere e divertire al Festival di Sanremo. La coppia artistica è riuscita a portare avanti la kermesse musicale in maniera incredibile, nonostante il periodo molto difficile, causa covid.

Il conduttore è sposato dal 2003 con Susanna Biondo. Dalla loro unione, nel 2006 è nata Angelica. Ma la moglie dello showman, ha una figlia, nata da un precedente matrimonio, con Edoardo Testa. Ma chi è Olivia? Non si hanno molte informazioni al riguardo, ma non è del tutto sconosciuta. E’ apparsa in numerosi eventi al fianco di Fiorello.

Anche per quanto riguarda la sia vita privata, non si conoscono dettagli, la ragazza, oggi 27enne, sembra essere molto riservata. Sappiamo che, per lo showman, Olivia è come la sua prima figlia. Anzi, spesso, nei suoi monologhi, al centro dell’attenzione sono proprio loro, Olivia e Susanna.