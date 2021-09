L’abbiamo vista in Daydreamer interpretare Mevkibe: vedere l’attrice lontano dal set vi spiazzerà completamente.

Daydreamer è una soap opera turca andata in onda dal giugno 2018 al 6 agosto 2019. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2020, al 28 maggio 2021. L’ultima puntata è stata una continua sorpresa, con colpi di scena davvero inaspettati.

La trama gira intorno alla giovanissima e bellissima Sanem, ragazza di un umile quartiere di Istanbul, che sogna di diventare una scrittrice e di vivere alle Galapagos. La sua vita si intreccerà con quella di Can Divit e tra i due nascerà una storia d’amore che, dobbiamo ammetterlo, ci ha fatto sognare. La riconoscete in questa foto? Impossibile dimenticare la mamma della protagonista, Mevkibe. L’attrice che ne ha vestito i panni è Ozlem Tokaslan. Nella soap l’abbiamo vista proprio così, ma vedere l’attrice fuori dal set vi spiazzerà!

In Daydreamer è stata Mevkibe: com’è l’attrice lontano dal set, non ci crederete

Un anno in cui Daydreamer- Le ali del sogno ci ha accompagnato, facendoci vivere emozioni e sensazioni bellissime. Una storia d’amore, quella tra Can e Sanem, che ci ha fatto sognare, anzi, vivere proprio in un sogno, nonostante le difficoltà che hanno vissuto e dovuto affrontare.

Ad affiancare i due attori, Can Yaman e Demet Ozdemir, abbiamo avuto il piacere di vedere numerosi personaggi. Impossibile dimenticare la mamma di Sanem, Mevkibe. L’attrice che ne ha rivestito i panni è Ozlem Tokaslan. Nella serie è apparsa esattamente così, ma l’avete mai vista fuori dal set? Resterete spiazzati:

Avete osservato la foto? Che dire, l’attrice è bellissima e i follower non mancano di lasciare commenti alle sue foto. Nella vita di tutti i giorni appare molto diversa, Ozlem sfoggia un sorriso che conquista