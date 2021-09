Dopo la delusione a Uomini e Donne ritrova l’amore: spunta uno scatto dolcissimo; i dettagli di questa splendida notizia.

È stata una delle protagoniste più amate della scorsa edizione di Uomini e Donne. Parliamo di Carolina Ronca, che nella trasmissione di Maria De Filippi ha corteggiato il tronista Giacomo Czerny. Un’esperienza che non ha avuto lieto fine per lei: alla fine del percorso, il tronista ha scelto la sua ‘rivale’ Martina Grado, con cui ha attualmente una relazione.

Una forte delusione per Carolina, che non aveva nascosto di provare qualcosa di forte per Giacomo. Oggi, però, questa parentesi fa parte del passato. Con una story condivisa sul suo Instagram, l’ex corteggiatrice ha annunciato di aver trovato un nuovo amore: nello scatto è immortalato un dolcissimo bacio. Scopriamo di più.

Dopo la delusione a Uomini e Donne l’ex corteggiatrice ritrova l’amore: la foto del bacio

Carolina Ronca ha trovato un nuovo amore! Dopo il ‘no’ rimediato a Uomini e Donne dal tronista Giacomo, la bella ex corteggiatrice originaria di Albano Laziale, in provincia di Roma, ha un nuovo fidanzato. Carolina ha ripubblicato una foto condivisa proprio da lui sul suo Instagram. Il profilo del ragazzo è privato e di lui al momento si sa davvero poco, ma possiamo leggere il suo nome, Filippo. Diamo un’occhiata a questo dolcissimo scatto:

Eh si, davvero bellissimi! Una gioia anche per i tanti fan di Carolina, che continuano a seguirla e supportarla anche dopo Uomini e Donne. Non possiamo che fare i nostri migliori auguri alla bellissima ex corteggiatrice e augurarle tanta felicità.

Uomini e Donne riparte

E a proposito di Uomini e Donne, da domani, lunedì 13 settembre, andranno in onda le nuove puntate. L’orario è il consueto, le 14 e 45, ma ci saranno ovviamente nuovi protagonisti: pronti a conoscere i nuovi tronisti? Noi non vediamo l’ora!