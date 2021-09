Estefania Bernal sarà sul piccolo schermo a partire da stasera con Scherzi a Parte, ma cosa sappiamo su di lei? Cosa occorre sapere.

Era il momento che più aspettavamo dell’inizio di questa nuova stagione televisiva: il ritorno di Enrico Papi in Mediaset. Dopo anni di ‘Guess my age’ e ‘Name that thune’ su TV 8, il simpaticissimo conduttore è pronto a ritornare su canale 5. Proprio da questa sera, Domenica 12 Settembre, avrà inizio la nuovissima edizione di Scherzi a parte. Edizione che, dando un’occhiata approfondita, sembrerebbe essere piena di novità. Non facciamo riferimento soltanto all’introduzione dello scherzo in diretta, uno degli ospiti in studio sarà vittima di uno scherzo spietato, ma anche alla presenza di quattro donne bellissime che affiancheranno il conduttore. Stiamo parlando proprio di loro: Antonella Fiordelisi, Elisabetta Gregoraci, Carolina Stramare, Antonella Elia ed Estefania Bernal. A proposito di quest’ultima, cosa sappiamo esattamente su di lei?

Per la prima volta in assoluto, Estefania Bernal sarà su Canale 5. E, con la sua incredibile bellezza, siamo certi che incanterà, e non poco, il pubblico italiano. In attesa di poterla ammirare, siete pronti a scoprire cosa sappiamo su di lei?

Estefania Bernal a Scherzi a parte: chi è?

Estefania Bernal, quindi, sarà una delle presenze fisse di questa nuovissima edizione di Scherzi a Parte. Insieme ad Elisabetta Gregoraci, Carolina Stramare, Antonella Fiordelisi ed Antonella Elia, la splendida modella aiuterà Enrico Papi con la presentazioni di ospiti, scherzi e divertentissime gag. In attesa, però, di poterla vedere, siete pronti a scoprire qualche cosa in più su di lei?

Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero minime. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che abbia soltanto 25 anni. Che sia nata a Buenos Aires, in Argentina, e che, infine, sia alta circa 1,73 metri. Bellissima e giovanissima, la Bernal è una famosissima modella. Nonché vincitrice della fascia di Miss Universo nel 2016.

Ad oggi, come testimonia il suo profilo Instagram, sembrerebbe vivere a Milano.

Passioni ed Instagram

Qual è la sua più grande passione? Anche in merito, purtroppo, sappiamo davvero poco e niente. Dando uno sguardo approfondito al suo profilo Instagram, però, sembrerebbe che Estefania abbia una particolare propensione per i viaggi. Sarà, senza alcun dubbio, per il suo lavoro da modella, ma supponiamo che la Bernal ami particolarmente girare il mondo.

Cosa sappiamo, infine, della sua vita privata? Anche qui, niente! Sul suo canale social, sul quale è attivissima, non c’è traccia di fidanzato. Supponiamo, quindi, sia single, ma al momento non abbiamo alcuna conferma.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera. Voi?