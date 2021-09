L’ex tronista di Uomini e Donne è incinta! E’ stata una delle protagoniste dello studio, amata dal pubblico per la sua spontaneità e per la sua dolcezza! Ecco di chi si tratta.

In tanti la ricorderanno nello studio di Uomini e Donne nella stagione 2019/2020. L’ex tronista ha lasciato il segno nel programma con la sua dolcezza e bontà: parliamo di Giulia Quattrociocche. E’ approdata nel dating show di Maria de Filippi per trovare l’amore: la romana conquistò sin da subito il pubblico di Canale 5 per la sua spontaneità. Decise di lasciare il programma con Daniele Schiavon, preferendolo ad Alessandro, ma le cose tra loro non sono andate come in tanti speravano. Dopo pochi mesi insieme, la storia d’amore giunse al capolinea. La Quattrociocche, dopo la delusione, ha finalmente realizzato il suo sogno. Diventerà presto mamma! L’annuncio ha riempito di gioia tutti.

Uomini e Donne, l’amatissima ex tronista è incinta: spuntano le foto con il pancione

Giulia Quattrociocche è in dolce attesa! L’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato l’amore tra le braccia di Manuel, un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo. Nei loro profili social sono presenti tante foto di coppia e non mancano, ovviamente, tenere dediche d’amore.

Sono spuntate negli ultimi giorni le prime foto di Giulia con il pancione: è davvero bellissima! L’annuncio della gravidanza è arrivato a maggio: “Sono una ragazza fortunata perché non c è niente che ho bisogno” ha scritto come didascalia di un post che ha commosso tutti. L’ex tronista ha mostrato ai suoi fan l’ecografia.

Tanti auguri alla dolce e solare Giulia ed al suo compagno Manuel che presto diventeranno genitori!