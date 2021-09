Che fine hanno fatto Gigi e Ross? Da Made in Sud a CC Zap: com’è cambiata la loro vita

Che fine hanno fatto Gigi e Ross? Da Made in Sud a CC Zap: vi spieghiamo com’è cambiata la vita dei due presentatori

Gigi e Ross sono un duo comico formato da Luigi Esposito e Rosario Morra. Entrambi sono nati a Napoli e nascono come duo cabarettista nel 2004. Hanno iniziato a lavorare in radio, mentre hanno esordito in televisione nel programma Le Iene e poi con Tintoria. Raggiungono l’apice del successo con lo show comico Made in Sud, che va in onda prima su Comedy Central e poi giunge in prima serata sui canali Rai.

Dopo l’esperienza a Made in Sud, il duo comico è stato protagonista, sempre sui canali Rai, come concorrenti di Tale e Quale Show e Il cantante mascherato. All’orizzonte, però, c’è una nuova esperienza: CC Zap.

LEGGI ANCHE: Gigi e Ross, avete mai visto la moglie di Luigi Esposito? È meravigliosa!

Gigi e Ross, da Made in Sud a CC Zap

I due comici e presentatori Luigi Esposito e Rosario Morra, meglio conosciuti come Gigi e Ross, sono divenuti famosi al grande pubblico grazie alla conduzione dello show comico Made in Sud. I due napoletani hanno condotto il programma per ben nove edizioni, accompagnando quella che può essere definita la loro ‘creatura’ da Comedy Central a MTV Italia fino a Rai 2.

Ma adesso che fine hanno fatto i due comici? Dopo l’addio allo show comico, i due presentatori sono stati ancora protagonisti in Rai con B come Sabato, come concorrenti di Tale e Quale Show e Il cantante mascherato ed infine come conduttori del Primafestival nel 2020.

Adesso, dopo le esperienze in Rai, sono pronti per tornare a Comedy Central. I due comici e presentatori saranno al timone di CC Zap, nuovo programma in onda sul canale televisivo nato negli Stati Uniti.

Ai microfoni di Sologossip ci hanno raccontato com’è tornare a Comedy Central dopo così tanti anni: “È come ritornare a casa con dei genitori che ancora ti sopportano! Ogni volta è come ritrovare la stessa freschezza, lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di fare di tanti anni fa”. Luigi e Rosario hanno poi parlato del loro nuovo programma: “CC Zap è un contenitore di video incredibilmente assurdi, provenienti dal web. Noi due commenteremo video di cadute, incidenti divertenti, ma anche di talenti sbalorditivi! Il tutto condito da nostre piccole gag”.

E a proposito di “zapping”, i due comici ci hanno rivelato quali sono i programmi televisivi che riguarderebbero e quali invece quelli che toglierebbero all’istante dalla tv: “Riguardiamo volentieri film e vecchi varietà, ma anche spettacoli di stand up Comedy. Entrambi riguardiamo malvolentieri noi, ma solo perché stiamo invecchiando e ci fa soffrire rivederci giovani e belli”.