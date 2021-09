Sono una delle coppie più seguite al mondo, Harry e Meghan fanno sognare con il loro amore da favola: il retroscena inaspettato e tenerissimo che forse vi è sfuggito, lo sapevate?

Una storia d’amore che somiglia a una favola: è quella che vede protagonisti il Principe Harry e sua moglie, la splendida Meghan Markle. Incontratisi durante un “appuntamento al buio”, come da loro stessi svelato, non si sono più lasciati. Oggi, infatti, sono una delle coppie più seguite e chiacchierate al mondo e continuano a far sognare tutti noi. Tra i vari aneddoti che circondano il loro matrimonio, ce n’è uno che forse vi è sfuggito. Harry e Meghan, il retroscena di cui non tutti sono a conoscenza: lo sapevi?

Non tutti lo sanno: il tenerissimo e inaspettato retroscena su Harry e Meghan

A rivelare questo dolcissimo dettaglio sarebbero stati gli stessi protagonisti. Era tanta, infatti, la curiosità riguardo al come e quando il Principe avesse fatto la sua proposta alla bellissima ex attrice. Come riportato qualche tempo fa da “Vanity Fair” che cita un’intervista rilasciata dai diretti interessati dopo l’annuncio del fidanzamento, il tutto si è svolto in modo molto naturale e spontaneo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Se qualcuno si fosse perso questo tenerissimo retroscena, eccovi svelato l’episodio. A quanto pare Harry ha chiesto a Meghan di sposarlo come da tradizione, inginocchiandosi. Lo ha fatto, pare, mentre erano impegnati a cucinare… un pollo arrosto! Incredibile ma vero. Inoltre, come da loro svelato, la bellissima Duchessa sarebbe stata talmente felice ed entusiasta da non aver dato il tempo al marito di terminare la domanda. “Non mi ha lasciato finire la proposta, ha detto “posso dire di sì?” avrebbe svelato Harry. Il racconto è stato fatto dai Duchi stessi nel corso di un’intervista rilasciata alla BBC dopo l’annuncio ufficiale. Un momento davvero tenero e dolcissimo, non trovate?