In questo scatto sembra un’altra persona, è la bellissima attrice della soap opera Il Segreto: la riconoscete?

E’ bellissima, vedere l’attrice in questo bellissimo scatto ci lascia senza parole. Impossibile non ammirarne la bellezza e il grande fascino. Come vi abbiamo svelato, l’abbiamo vista nella famosa soap opera Il Segreto, vestire i panni proprio di quel personaggio.

Nella telenovela è stata al centro dell’attenzione per aver cercato in tutti i modi di mettere i bastoni fra le ruote ad una coppia, e cercare di separarli. Così, vi abbiamo già detto abbastanza, l’avete riconosciuta?

Ne il Segreto ha interpretato proprio quel personaggio: riuscite a riconoscere l’attrice così?

Il Segreto è una soap opera spagnola che per otto anni e ben dodici stagioni ci ha accompagnato. La notizia della chiusura ha lasciato non poca amarezza nei telespettatori che, dopo tanto tempo, si erano affezionati alla telenovela e avrebbero voluto continuare a seguirla.

L’ultima puntata è andata in onda nel maggio 2021, ma in Spagna, ha avuto fine l’anno scorso, perchè, come sappiamo, è iniziata qualche anno prima. Ve l’abbiamo detto in precedenza, l’attrice che vi abbiamo mostrato ha fatto parte anche lei de Il Segreto. Così, in questo bellissimo selfie social, la riconoscete? Il suo personaggio ha cercato in tutti i modi e a tutti i costi di mettere i bastoni fra le ruote all’amore tra Isaac e Elsa. Adesso, siamo certi, avrete assolutamente capito chi è l’attrice in foto:

Ebbene sì, è proprio lei, Maria Lima, interprete della bellissima Antolina: l’avreste mai detto? Nella soap, ovviamente, l’abbiamo vista assumere i panni di un personaggio di molti anni fa. Nello scatto social appare completamente diversa, ma sempre bellissima ed elegante.