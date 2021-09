Riconoscete questa bambina? Oggi è famosissima: non si parla che di lei sui social e in tv; ecco di chi si tratta.

Sono tanti i vip che condividono con i fan foto e video del passato. Lo ha fatto anche questo amatissimo personaggio, che poco fa ha mostrato varie foto ricordo attraverso le sue stories di Instagram. Foto in cui era solo una bambina, come questa che vi mostriamo, in cui indossa un tenero tutù.

Oggi quella bambina è cresciuta ed è diventata uno dei volti più amati del momento. Con ben 1,7 milioni di followers su Instagram: avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Qui era una bambina, oggi è famosissima: è un ex concorrente del GF Vip, l’avete riconosciuta?

Il suo sguardo furbetto è inconfondibile, come il suo dolce sorriso. Avete capito chi è la piccola che vi abbiamo mostrato in foto? Proprio così, si tratta di Giulia Salemi, la influencer italo persiana, amatissima dal pubblico. Reduce dall’esperienza al GF Vip 5, Giulia è pronta per una nuova avventura: sarà alla conduzione di GF Vip Party, ogni lunedì e venerdì alle 20 e 45 su Mediaset Play, insieme a Gaia Zorzi.

Nella casa del GF Vip, la Salemi ha trovato il grande amore: è felicemente fidanzata con Pierpaolo Pretelli. I due sono innamoratissimi e super amati anche dai fan, che li seguono e li sostengono sin dal reality. È proprio con i fan che Giulia ha voluto condividere alcune foto ricordo del passato: scatti con mamma Fariba, con papà Mario, con nonna Giuly e nonno Pino, e con la sorellina Nausika.

Insomma, un momento davvero dolcissimo, quello che Giulia ha voluto condividere con i suoi fedeli seguaci.