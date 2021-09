A soltanto 21 anni è riuscita ad aggiudicarsi il terzo posto a Masterchef 10: oggi la sua vita non è ricca solo di cucina, cosa fa.

Una cosa è certa: Masterchef 10 non soltanto ha visto trionfare uno dei protagonisti indiscussi di quell’edizione, ma ha anche dato la possibilità di far guadagnare il podio a due giovanissimi ragazzi. Il primo, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato Antonio Colasanto, secondo finalista. La seconda, scusate il gioco di parole, invece, è stata proprio lei: Irene. Con un look piuttosto particolare e un talento davvero incredibile, la giovanissima ventunenne è riuscita ad accaparrarsi il terzo posto. Un traguardo davvero incredibile, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, porterà per sempre nel suo cuore.

Terzo posto a Masterchef 10: oggi la sua vita è cambiata, cosa fa

Si è classificata al terzo posto di Masterchef 10 ed ha cavalcato l’onda del successo. Stiamo parlando proprio di lei: Irene Volpe. Giunta nel famosissimo talent di cucina nel corso della sua ultima edizione, la ventunenne ha lasciato un vero e proprio segno nelle ambitissime e famosissime cucine. Cosa fa oggi, però?

Siamo riusciti a rintracciare Irene su Instagram ed abbiamo scoperto che, ad oggi, nella sua vita non vi è soltanto la cucina. Oltre a continuare la sua passione, infatti, sembrerebbe che la giovane Volpe sia anche una ‘artwork’. E, spulciando i suoi capolavori, siamo giunti ad un’unica conclusione: è pazzesca! E, sia chiaro, potremmo utilizzare lo stesso aggettivo anche se volessimo descrivere i suoi piatti. Per nulla semplici e, soprattutto, colorati, le sue prelibatezze sembrano essere davvero squisite.

Vi farebbe piacere rivederla?