Questa che vi stiamo per raccontare è una di quelle storie che, sin dal primo momento, ha lasciato tutti i telespettatori di Vite al Limite col fiato sospeso. E il motivo è piuttosto semplice: la giovanissima paziente del dottor Nowzaradan è giunta nella clinica di Houston con un peso che raggiungeva e superava, seppure di poco, i 300 kg. Insomma, la ragazza viveva una situazione piuttosto insostenibile, da come si può chiaramente comprendere. Ed è proprio per questo motivo che, fortemente decisa a ritornare in forma, ha deciso di chiedere aiuto al chirurgo iraniano.

Il percorso della giovanissima paziente è stato davvero incredibile. E, soprattutto, ha saputo regalare al pubblico del programma un colpo di scena davvero pazzesco. Ci penseremo noi, come al solito, a raccontarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Quello che, però, teniamo ad anticiparvi è che quello che è successo prima dell’intervento è qualcosa di incredibile. Ecco tutti i dettagli.

Vite al Limite, colpo di scena ‘choc’: nessuno l’avrebbe mai immaginato, cos’è successo

Protagonista indiscussa della quinta stagione di ‘Vite al Limite’ è stata proprio lei: la giovanissima Ashley Reyes. La donna, con un peso che raggiungeva i 303 kg, è entrata a far parte del programma di Real Time perché fortemente intenzionata a riappropriarsi della sua vita.

Com’è ha fatto a raggiungere quel peso? Purtroppo, così come la maggior parte degli altri partecipanti, anche la giovanissima Reyes aveva alle spalle una violenza sessuale. Ed è stata proprio questa che, purtroppo, l’ha spinta a sfogare tutta la sua rabbia nel cibo. Giunta all’età di 30 anni, però, e con una vita che non poteva essere assolutamente definita vita, Ashley ha deciso di farsi aiutare.

Quello che, però, Ashley ha regalato ai telespettatori del programma è stato davvero un colpo di scena choc. Fortemente desiderosa di ritornare in forma, ancora prima di sottoporsi all’intervento, la donna era riuscita a dimagrire ben 100 chili. Riuscendo, quindi, a sottoporsi all’operazione chirurgica senza troppi problemi. Ad oggi, non sappiamo come sia diventata, purtroppo. Sembrerebbe, infatti, che la Reyes non abbia canali social. Da quanto si legge dal web, però, sembrerebbe che, dopo il programma, il suo peso sia arrivato a toccare 188 chili. E che, ancora adesso, stia continuando a seguire una dieta.

