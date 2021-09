Ha 48 anni, eppure la forma di Adriana Volpe è davvero incredibile: come fa? Finalmente è stato svelato il suo ‘segreto’ di bellezza.

È ufficiale: Adriana Volpe sarà la nuova opinionista del GF Vip. Dopo l’incredibile avventura vissuta nel medesimo reality come concorrente, la splendida conduttrice è pronta a ritornare nel programma nelle vesti di opinionista. Cosa ne sarà? Accanto a lei, come raccontato anche in nostro recentissimo articolo, ci sarà proprio Sonia Bruganelli, ma cosa succederà? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Anche se, ne siamo certi: ne vedremo davvero delle belle!

Leggi anche –> GF Vip, Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe hanno realmente litigato? Spunta fuori la verità

In attesa, però, di poterla vedere per la prima volta in assoluto in questi panni, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? In un nostro articolo, ad esempio, vi abbiamo ampiamente illustrato e mostrato la sua casa, ma cosa occorre sapere più? Ebbene: Adriana Volpe ha ben 48 anni, eppure vanta di una forma davvero incredibile. Siete curiosi di scoprire il ‘segreto’ della sua bellezza? È stata proprio lei a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio in una sua intervista a ‘Tu Style’. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Adriana Volpe si tiene in forma proprio così: svelato il suo ‘segreto’

Il suo profilo Instagram è ricco di scatti fotografici davvero incantevoli, che mirano a sottolineare la sua bellezza. Vi siete mai chiesti, però, coma fa Adriana Volpe a tenersi così in forma? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di una sua intervista ‘live’ con Tu Style, la conduttrice televisiva ed attuale opinionista del GF Vip ha svelato qual è il suo ‘segreto’ di bellezza.

Leggi anche –> Adriana Volpe dal dottore: “Fate sempre prevenzione”, messaggio per i follower

Siete curiosi di saperne di più? Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la ‘beauty routine’ di Adriana Volpe sia piuttosto semplice. Sembrerebbe, infatti, che il movimento non manchi affatto nel corso delle sue giornate, anche perché tra lavoro e casa, la sua vita è piuttosto movimentata, ma anche una sana e corretta alimentazione. “Faccio con attenzione la spesa”, ha iniziato a dire la splendida Volpe. Ma non è affatto finita qui. C’è una cosa, come lei stessa ha dichiarato, a cui non rinuncia mai: variare gli alimenti sulla tavola! “Bisogna cambiare ogni volta gli ingredienti. In modo che porti sempre cose diverse”, ha detto ancora. Concludendo: “Ogni cosa serve. Il problema è quando mangiamo sempre gli stessi prodotti”.

L’avreste mai detto?