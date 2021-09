Carmen Russo, avete mai visto dove vive? Villa formidabile: ne resterete meravigliati

Carmen Russo è tra le concorrenti del GF Vip, ma voi avete mai visto dove vive insieme alla sua famiglia? Villa formidabile: ne resterete davvero meravigliati.

A distanza di anni dalla sua partecipazione a L’isola dei Famosi e a tantissimi altri programmi televisivi, Carmen Russo ha voluto nuovamente rimettersi in gioco. Correva, infatti, l’anno 2012 quando, per la prima volta in assoluto, la splendida ballerina ed amatissimo volto della televisione italiana partecipava all’adventure reality di Rai Due. Sono trascorsi esattamente 9 anni, quindi, eppure la bella Carmen ha deciso di varcare nuovamente la porta rossa di Cinecittà. Nuovamente, si! Perché, come ricorderete, non è affatto la prima volta che la Russo prende parte alla versione ‘vip’ del GF vip. L’ha già fatto nel 2017, anche se la sua esperienza è durata pochissimo!

In attesa di poter entrare nella dinamica del gioco, siete pronti a scoprire ogni cosa di Carmen Russo? Dal punto di vista lavorativo e professionale, bisogna ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa. Siete curiosi, però, di sapere dove vive insieme a suo marito Enzo Paolo Turchi e sua figlia Maria? Su Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti. Vi assicuriamo: la villa è formidabile!

Avete mai visto la villa dove vive Carmen Russo? È pazzesca!

È trascorsa soltanto una settimana da quando il GF Vip è iniziato per il suo sesto anno consecutivo, eppure abbiamo già individuato alcuni dei suoi protagonisti indiscussi. Tra questi, c’è senza alcun dubbio lei: Carmen Russo. Spumeggiante ed energica, la splendida ballerina ha già conquistato l’attenzione tutti. In attesa,però, di scoprire cosa ne sarà di lei e come andrà a finire il suo percorso, scopriamo qualche cosa in più su di lei?

Ad esempio, avete mai visto dove vive? Spulciando con attenzione il suo profilo, siamo riusciti a rintracciare alcuni video e scatti. Ecco tutti i dettagli.

Da come potete chiaramente vedere da questo video mostrato in alto, la villa in cui vive Carmen Russo insieme a suo marito e sua figlia ha un enorme ingresso. Provvisto di cancello e un giardino immenso, la casa è ricca di vedere tutto intorno e di uno spiazzale, dove si intravede la macchina parcheggiata, piuttosto immenso.

Entrato all’interno della casa, inoltre, abbiamo potuto ammirare la bellezza della cucina. Arredata con pareti bianche, piastrelle rosse e mobili in legno, questa parte di casa è davvero incredibile. E, soprattutto, magnifica.

Infine, vi è il soggiorno. Immenso e spaziosissimo, la zona giorno di casa Russo-Turchi è davvero incredibile. Il video, diciamoci la verità, non deve essere affatto commentato.

Cosa ne pensate? Diteci la verità: non è pazzesca!?