Dal Gf Vip alla conduzione del programma: importante passo in avanti

Dopo l’esperienza nel GF VIP sarà alla conduzione di un programma, importante passo in avanti: ecco di chi si tratta

L’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip ha ricevuto una grossa opportunità dopo l’esperienza nel reality show. La donna sarà al timone di un nuovo programma. Di seguito vi diciamo di chi stiamo parlando.

Dal GF VIP alla conduzione di un programma: di chi si tratta

Rosalinda Cannavò è stata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata come Adua Del Vesco, l’attrice si è riappropriata della sua identità, confessando tutti i soprusi vissuti durante la sua carriera. La Cannavò è arrivata fino alla fine dell’esperienza nella casa più spiata d’Italia, risultando tra le protagoniste principale dell’edizione. Nella casa ha trovato, oltre all’amicizia, stringendo un bellissimo legame con Dayane Mello, anche l’amore. La Cannavò, infatti, si è fidanzata con Andrea Zenga, figlio di Walter, ex portiere di Inter e nazionale.

Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda è stata scelta come conduttrice di un programma in onda sul web. L’ex gieffina, infatti, sarà la nuova conduttrice di Casa Chi, format web della testata giornalistica.

Nel corso delle puntate di Casa Chi, Rosalinda ospiterà i personaggi del mondo dello spettacolo per commentare le puntate e i retroscena della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show andrà in onda a partire da lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5.

La Cannavò non sarà sola nello “studio” di Casa Chi. Insieme a lei, come ospiti fissi, ci saranno anche i giornalisti Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia. Nel corso delle puntate ci saranno ovviamente altri ospiti, alcuni presi dal mondo dello spettacolo e altri invece proveniente dalla nuova edizione del reality show di Canale 5.