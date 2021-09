Dayane Mello, clamorosa novità dopo il GF Vip: l’annuncio tanto atteso della modella brasiliana.

È stata una delle protagoniste assolute della scorsa edizione del GF Vip. Tra le concorrenti più amate, ma anche più discusse, Dayane Mello ha lasciato il segno nella scorsa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Grazie al programma, la modella ha conquistato il cuore di milioni di fan, sparsi in tutto il mondo: dal Brasile, suo Paese di origine, alla Spagna, in tanti l’hanno supportata e sostenuta durante l’esperienza nella casa. E proprio per i fan di Dayane c’è una meravigliosa notizia.

L’indiscrezione era nell’aria da diverse settimana, ma ora finalmente c’è l’ufficialità: tenetevi forte!

Dayane Mello, dopo il GF Vip una nuova avventura: l’annuncio fa impazzire i fan

Dayane Mello è pronta a tuffarsi in una nuova avventura televisiva. Dopo circa sei mesi nella casa del GF Vip 5, la modella brasiliana sarà una dei concorrenti della nuova edizione di A Fazenda, la versione brasiliana de La Fattoria. Una nuova esperienza per Dayane, che in Italia si è messa in gioco in diversi reality, come l’Isola dei Famosi e Pechino Express.

“Si è vero. È arrivato il momento di realizzare un sogno che aspettavo da tanto: partecipare a un reality show nel mio paese!”, scrive Dayane sui social, non trattenendo l’entusiasmo per questo nuovo viaggio. Un modo anche per ringraziare tutto il popolo brasiliano, che nei mesi scorsi ha supportato la Mello a Gf, votando per lei e inviandole spesso anche aerei.

E proprio a tutti i suoi fan Dayane chiede aiuto e supporto anche per questa nuova avventura in tv. Al GF Vip, la modella è arrivata fino in finale, classificandosi quarta. Come andrà il suo percorso nella ‘fazenda’? Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà: siamo certi che Dayane sarà grande protagonista anche in questo reality.