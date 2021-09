Questo raffigurato in foto è un amatissimo conduttore italiano da bambino: sapete di chi parliamo? Tra pochissime ore ritornerà sul piccolo schermo!

Si parla soltanto di lui in questi giorni! Il famoso ed amato conduttore italiano è pronto a fare il suo debutto, a distanza di qualche mese dal suo ‘addio’, con il suo programma. È proprio per questo motivo che, andando a spulciare il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti inediti. E che, soprattutto, ce lo mostrano in una ‘chiave’ completamente differente dal solito.

Andando a fondo, infatti, abbiamo trovato questa foto del passato e ne siamo rimasti completamente incantati per la sua incredibile dolcezza. A questo punto, però, vi chiediamo: siete riusciti a riconoscerlo in questa foto da bambino? Non sappiamo quanti anni abbia in questa foto, sia chiaro. Una cosa è certa: è davvero adorabile.

È il famoso conduttore italiano da bambino: sapete dirci di chi parliamo?

Siete riusciti a riconoscerlo? In questo scatto da bambino è raffigurato, come dicevamo precedentemente, un conduttore italiano amatissimo e famosissimo. Di chi parliamo? La risposta è davvero semplicissima: Alfonso Signorini.

Avete letto proprio bene, si! Questo adorabile piccino della foto è proprio lui! Tra qualche ora, quindi, il buon Signorini sancirà il suo ritorno su Canale 6 con la sesta edizione del GF Vip. E siamo certi che, ancora una volta, tutti i riflettori saranno nuovamente puntati su di lui.

Che edizione del GF Vip sarà?

Tra qualche ora, quindi, Alfonso Signorini sarà al timone della sesta edizione, la sua terza consecutiva da conduttore, del GF Vip. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà stasera, siete curiosi di sapere che tipo di edizione sarà? Beh, innanzitutto questa sarà ricca di incredibili novità. Non soltanto perché vi sono due opinioniste di eccezione, ma anche perché sembrerebbe che anche la casa sia stata completamente rivoluzione. Ma non è affatto finita qui. Il cast scelto è composto da ben 24 concorrenti. E tutti hanno dei caratteri davvero particolari. Ci saranno liti? Chi lo sa! E, soprattutto, sbocceranno nuovi amori proprio come quello di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia? Ce lo auguriamo!

Insomma, qualsiasi cosa accada, ne siamo certi: sarà un successo.