Chi sono i genitori di Elettra Lamborghini: origini, di cosa si occupano e il perchè di quel nome

Chi sono i genitori di Elettra Lamborghini, di cosa si occupano e il perchè del secondo nome scelto per l’artista.

Elettra Lamborghini è una cantante molto amata e apprezzata, ed è un noto personaggio televisivo. Ha cominciato la sua carriera a piccoli passi. Nel 2015 approda come ospite di Chiambretti Night. L’anno successivo partecipa al programma Super Shore, trasmesso in Spagna e in America Latina.

Nello stesso anno, partecipa a Riccanza. Questi primi esordi portano la celebrità di Elettra alle stelle, e ad oggi, è un vero fenomeno. Ma cosa sappiamo di lei? Sapete chi sono i suoi genitori? Tutto quello che c’è da sapere.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Elettra Lamborghini, chi sono i suoi genitori e di cosa si occupano

Oggi è amatissima e famosissima, Elettra Lamborghini è riuscita, in questi anni, a fare della sua passione, la musica, il suo lavoro. Ma cosa sappiamo di lei e della sua sfera personale? Sapete chi sono i suoi genitori?

Leggi anche Sapere quanto guadagna il marito di Elettra Lamborghini ti lascerà senza parole

Elettra è la nipote di Ferruccio Lamborghini, uno degli imprenditori italiani di maggiori successo, e fondatore della azienda Lamborghini, brand automobilistico famosissimo in tutto il mondo. Suo padre è Tonino Lamborghini, che oggi, sembra aver in mano il timone della società, attualmente di proprietà dell’Audi-VW. La mamma, invece, è Luisa Peterlongo, e sembrerebbe essere molto riservata. L’artista ha ereditato da lei la passione per gli animali e per l’equitazione. A quanto pare, la mamma di Elettra ha seguito, da sempre, il percorso artistico di sua figlia, e spesso è presente ai suoi concerti.

Forse, non tutti lo sanno, ma il secondo nome di Elettra è Miura. Ma quale è il motivo che si nasconde dietro questa scelta? Sembrerebbe che, questo nome, sia stato ispirato da un modello di Lamborghini molto ricercato, commercializzato nel 1966.