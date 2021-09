GF VIP 6, chi è Ainett Stephens: età, marito, altezza e il ‘siparietto’ famoso con Giucas Casella

In questo articolo vi parliamo di una delle concorrenti del GF VIP 6, Ainett Stephens: tutte le curiosità su di lei

Ainett Stephens è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Lei è una modella e showgirl e da anni lavora nel nostro paese, dove è divenuta famosa nel piccolo scherzo. In questo articolo vi sveliamo tutte le curiosità sul suo conto.

LEGGI ANCHE: Ainett Stephens, ricordate dove l’abbiamo già vista? Ha incantato il pubblico

GF VIP 6, chi è Ainett Stephens

La nuova concorrente del Grande Fratello Vip, Ainett Stephens è una modella di origini venezuelane ma naturalizzata italiana. È nata il 28 gennaio 1982 ed ha 39 anni. Inizia la carriera di modella nel suo paese, ma trova fortuna in Italia, dove si trasferisce nel 2004. Tra il 2005 e il 2012 prende parte alla kermesse di Rete 4 Sfilata d’amore e moda. Conduce inoltre per tre edizioni, dal 2005 al 2007, Real TV, il rotocalco televisivo dedicato ai documentari in onda su Italia 1.

Raggiunge l’apice del successo nel 2006, quando veste i panni della “Gatta Nera” nel quiz-preserale Mercante in fiera, condotto da Pino Insegno su Italia 1. In seguito conduce il quiz televisivo di Italia 1 Azzardo, il varietà Circo Massimo Show, la terza stagione de La tintoria e conduce per ben otto edizioni (dal 2007 al 2014) il Festival internazionale del Circo di Monte Carlo.

Ha poi preso parte a vari programmi televisivi, quali Chiambretti Night, Detto fatto e Quelli che il calcio. Proprio a Quelli che il calcio… è stata protagonista di un ‘siparietto’ famoso con Giucas Casella. L’illusionista l’ha immobilizzata, adoperando su di lei la catalessi e poi è salito letteralmente sul suo corpo senza (secondo lui) provocarle dolore.



Dopo anni di assenza dalla televisione, Ainett ha deciso di rilanciarsi accettando la proposta del Grande Fratello Vip. Il reality show sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini e andrà in onda a partire da lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5. Ainett sarà una delle protagoniste del reality. Nella casa più spiata d’Italia, oltre a mettere in mostra la sua bellezza, potrà raccontare anche la sua storia.

Riguardo alla vita privata della modella e showgirl venezuelana, sappiamo che, dopo 9 anni di fidanzamento, si è sposata con l’imprenditore Nicola Radici, con il quale ha avuto un figlio, Christopher, nato il 27 ottobre 2015.

Ainett è sempre stata famosa soprattutto per la sua bellezza disarmante. La modella può contare su un fisico da paura. È alta ben 182 centimetri e pesa intorno ai 60 chilogrammi. Le sue misure sono 95-62-92.