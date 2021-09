GF Vip 6, anticipazioni prima puntata: quali concorrenti entreranno stasera e quali venerdì

Mancano poche ore alla prima puntata del GF Vip 6: secondo le anticipazioni di Biccy, sono loro i Vipponi che entreranno stasera!

Sta per iniziare una nuova avventura per molti Vipponi scelti quest’anno per far parte del GF Vip 6: la casa più famosa d’Italia riaprirà tra poche ore la sua porta rossa dalla quale in questi anni sono passati tantissimi concorrenti.

Grande attesa quindi per intraprendere un nuovo percorso insieme ai personaggi noti che ci terranno compagnia nei prossimi mesi. Tutto è pronto: Alfonso Signorini e tutta la sua squadra di autori sono al lavoro da tempo per non deludere le aspettative del pubblico e siamo certi che anche stavolta saranno in grado di regalarci tante indimenticabili emozioni.

Come l’anno scorso, anche questa sesta edizione avrà due appuntamenti settimanali, quindi dopo la prima puntata di questa sera, lunedì 13 settembre, la seconda andrà in onda venerdì 17. E, sempre come l’anno scorso, i 22 concorrenti saranno divisi in due gruppi: alcuni entreranno questa sera, altri venerdì.

Scopriamo allora chi sono i Vipponi che stasera varcheranno la soglia della casa di Cinecittà.

Anticipazioni GF Vip 6 prima puntata: cosa ci aspetta

Secondo quanto rivelato da Biccy qualche giorno fa, si può già intuire che a inaugurare il loft più spiato d’Italia saranno Manila Nazzaro, Francesca Cipriani, Ainett Stephens, Carmen Russo, Alex Belli, Katia Ricciarelli, Amedeo Goria e Soleil Sorge.

Loro infatti hanno iniziato prima degli altri la quarantena come hanno mostrato sui social. Venerdì invece dovrebbero entrare Jo Squillo, Samy Youssef, Andrea Casalino e Sophie Codegoni. Non è chiara la situazione invece per quanto riguarda Aldo Montano, Davide Silvestri, Nicola Pisu e le sorelle Hailé Selassié.

Questo è quanto trapelato finora, ma non è detto che le cose non possano andare diversamente.

Non resta che scoprire la verità questa sera su Canale 5!