Com’era Manila Nazzaro quando vinse Miss Italia 1999? L’immagine del passato della nuova concorrente del Grande Fratello VIP 6.

E’ una delle nuove concorrenti del Grande Fratello VIP 6: Manila Nazzaro è pronta a varcare la famosa ‘porta rossa’ ed iniziare una nuova avventura nella Casa più spiata d’Italia. Classe ’77, è un volto famoso della televisione italiana: oltre ad aver recitato in diversi spettacoli teatrali, è stata conduttrice di famosi programmi televisivi. Nel 2020 Manila ha partecipato inoltre a Temptation Island, insieme al suo compagno, Lorenzo Amoruso. Ma voi ricordate la sua prima apparizione nel piccolo schermo? Nel 1999 la Nazzaro ha vinto il concorso di Miss Italia! Partecipava come Miss Puglia ed oltre a vincere il titolo nazionale, si aggiudicò anche quello di Miss Cinema ed il secondo posto di Miss Eleganza. Guardate l’immagine del passato!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF VIP 6, vinse Miss Italia nel 1999: com’era Manila Nazzaro 22 anni fa

La nuova concorrente del GF VIP 6, Manila Nazzaro, nel 1999 vinse la fascia e la corona di Miss Italia! Da quel momento per lei si sono spalancate le porte del mondo dello spettacolo: ricordate il momento della premiazione? Alla conduzione c’era l’indimenticabile Fabrizio Frizzi.

Leggi anche Manila Nazzaro, sapete come ha conosciuto Lorenzo Amoruso? L’inedito retroscena svelato solo adesso

Fu una gioia immensa per Manila vincere il prestigioso premio: siete curiosi di vedere com’era 22 anni fa? Bellissima, proprio come lo è oggi.

La Miss numero 017 è Manila: come vedete, con gli anni non è affatto cambiata.

Leggi anche GF Vip 6, anticipazioni prima puntata: quali concorrenti entreranno stasera e quali venerdì

Come sarà il percorso della nuova concorrente nella Casa del Grande Fratello VIP? Non ci resta che attendere il suo ingresso. Secondo le anticipazioni, Manila potrebbe varcare la porta rossa nel corso della prima puntata del reality. Le auguriamo un enorme in bocca al lupo!