Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani è una delle concorrenti: ma sapete chi è il suo fidanzato?

E’ appena iniziata la prima puntata del Grande Fratello Vip, e i colpi di scena non sono mancati, fin dall’inizio. Alfonso Signorini è entrato visibilmente emozionato, e ha subito dopo presentato le due opinioniste.

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, hanno fatto il loro ingresso, sfoggiando una bellezza da togliere il fiato. Subito dopo, ci sono stati i primi ingressi. La prima concorrente a varcare la porta rossa è stata Katia Ricciarelli. L’artista, appena entrata in casa, ha girovagato per le stanze, mostrando i vari cambiamenti. Da qualche minuto, abbiamo avuto il piacere di seguire la presentazione di Francesca Cipriani. Sapete che la nuova concorrente del GF vip è fidanzata? Ecco chi è il suo compagno.

GF Vip, chi è il fidanzato di Francesca Cipriani: lo scatto social è pazzesco

Il Grande Fratelli Vip è appena iniziato, con una prima puntata cominciata con il botto. L’amatissimo Alfonso Signorini ha accolto le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

I concorrenti sono ben 22, e fino ad ora, abbiamo avuto modo di conoscere i primi entrati. La prima in assoluto è stata Katia Ricciarelli, cui hanno fatto seguito gli altri. Da qualche minuto, abbiamo avuto il grande piacere di seguire la presentazione di Francesca Cipriani. Forse, non tutti lo sanno, ma la bella concorrente è fidanzatissima: sapete chi è il suo compagno? Lo scatto social ha mandato in visibilio i fan:

Lui è Alessandro Rossi e sembrerebbe essere un imprenditore edile di circa 30 anni. I due sono insieme da alcuni mesi e spesso, soprattutto nelle storie instagram, si mostrano felici e super affiatati.