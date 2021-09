Francesca Cipriani ha vinto un famoso reality, ricordate quale? Impossibile dimenticare, ci ha letteralmente conquistato.

Francesca Cipriani è una concorrente del Grande Fratello Vip. Una nuova edizione si appresta a sorprenderci, con colpi di scena che, come nell’edizione precedente, saranno tantissimi. Alfonso Signorini, ha scelto per questa nuova edizione, due opinioniste d’eccezione, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Saranno proprio loro ad accompagnare il conduttore in questi lunghi mesi di reality. Qualcosa è cambiato all’interno della casa più spiata d’Italia. Dettagli che, pian piano, siamo certi, tutti noteranno. Tra le concorrenti, come ormai è noto, anche Francesca Cipriani, pronta a conquistarci con la sua esuberanza e spontaneità. Ma ricordate in quale reality show ha trionfato? Impossibile dimenticare, dato che ci ha letteralmente conquistato.

Francesca Cipriani ha vinto un famoso reality: ricordate quale?

Il Grande Fratello Vip ci accompagnerà in questi lunghi mesi. Mesi che potrebbero non essere quelli previsti, infatti, si vocifera, che potrebbe esserci un prolungamento. Ricorderemo che, l’edizione precedente, doveva aver fine nel mese di dicembre 2020, ma il successo del reality, ha portato alla scelta di allungare la permanenza dei concorrenti: sarà così anche quest’anno? Lo Vedremo!

I concorrenti sono tutti amatissimi, e tutti hanno le carte giuste per dare tanto al seguitissimo reality. Francesca Cipriani è pronta a sorprenderci in questa nuova avventura. Il suo percorso in tv, è lungo, e risale a tanti anni fa: ricordate in quale reality ha trionfato? Impossibile dimenticare, vero? Ci ha letteralmente conquistato!

La Cipriani è stata eletta vincitrice de La Pupa e Il Secchione- Il Ritorno, in coppia con Federico Bianco, esattamente nel 2010. Ma già prima era ben nota, e molto amata!