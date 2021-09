Soleil Sorge, concorrente del GF Vip, ricordate in quale programma l’abbiamo vista la prima volta? Impossibile dimenticarlo!

Il Grande Fratello Vip è iniziato, con questa prima attesissima puntata. Dopo il successo dell’edizione precedente, le aspettative sono molto alte e si punta ad ascolti record.

Infatti, proprio gli elevati ascolti ottenuti con il GF Vip 5, portarono alla decisione di allungare la permanenza in casa dei concorrenti, oltre il tempo previsto. Scelta che, come sappiamo, portò alla uscita di alcuni presenti. Come sarà, adesso, la nuova edizione? I colpi di scena, siamo certi, non mancheranno. I concorrenti scelti hanno tutti una personalità forte, e molto dinamica. Anche Soleil Sorge è una concorrente del GF Vip: ma prima ancora, ricordate dove l’abbiamo vista?

GF Vip, Soleil Sorge concorrente: ricordate dove l’abbiamo vista la prima volta?

Una nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata. L’attesa finalmente è finita! Alfonso Signorini, in questi mesi, è stato super impegnato, e adesso è pronto a sorprenderci. Al suo fianco, in questo lungo percorso, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il reality andrà in onda non solo il lunedì, ma anche il venerdì, con un doppio incredibile appuntamento. Scelta che ha seguito la medesima della precedente edizione. Soleil Sorge è una delle concorrenti del GF Vip, pronta a movimentare la casa con la sua schiettezza e spontaneità. Ricordate la prima volta che l’abbiamo vista? La concorrente è stata la corteggiatrice in Uomini e donne, dell’ex tronista Luca Onestini, tra il 2016 e il 2017. I due sono usciti insieme, ma la loro relazione è terminata poco dopo.

La separazione, secondo almeno quanto accaduto alla luce del giorno, è avvenuta quando Luca è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2, per motivi ben noti. La bella Soleil, successivamente, ha continuato il suo successo in tv, partecipando a L’Isola dei famosi e Pechino Express. Ma cosa succederà nella casa più spiata d’Italia? Lo scopriremo solo seguendo la nuova edizione!