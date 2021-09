Grande Fratello VIP 6, magnifica sorpresa: l’annuncio manda in tilt il web, accadrà stasera

L’annuncio ha mandato in tilt il web: accadrà questa sera di lunedì 13 settembre nel corso della prima puntata del Grande Fratello VIP 6. Che sorpresa!

E’ tutto pronto per una nuova elettrizzante edizione del Grande Fratello VIP. Questa sera di lunedì 13 settembre le luci della Casa più spiata d’Italia si riaccendono. Lo scorso marzo terminava la quinta edizione: a trionfare era Tommaso Zorzi. A distanza di pochi mesi, Alfonso Signorini è pronto a tornare nel suo studio accompagnato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: nuovi concorrenti entreranno nella Casa di Cinecittà per regalare emozioni ed intrattenimento al pubblico di Canale 5. Le sorprese non tarderanno ad arrivare: questa sera ci sarà un super ospite!

