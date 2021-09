Grande Fratello Vip 6, nuova casa per i concorrenti: come è stata modificata per accogliere Manuel Bortuzzo.

E’ appena iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo una grande attesa, finalmente, c’è stato il debutto. Un primo appuntamento iniziato già con il botto. Alfonso Signorini è entrato super emozionato.

Poco dopo, ha fatto seguito la presentazione delle nuove opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La prima concorrente della sesta edizione del GF Vip è stata l’amatissima Katia Ricciarelli. L’artista ha subito preso le redini e ha girovagato per la casa, mostrando a tutti i vari cambiamenti. Il conduttore, aveva già svelato le novità della dimora dei nuovi concorrenti. Novità che sono state apportate anche per l’ingresso di Manuel Bortuzzo. Ma cosa è cambiato esattamente? Scopriamolo insieme!

Grande Fratello Vip 6, nuova casa per i concorrenti: modificata anche per accogliere Manuel Bortuzzo

Il Grande Fratello Vip è appena iniziato, la prima puntata su Canale 5 è partita con il botto. Alfonso Signorini è apparso fin dal suo ingresso visibilmente emozionato. Ha presentato le due opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Entrambe, entrando, hanno lasciato tutti con il fiato sospeso, sfoggiando una bellezza incredibile.

Ha fatto seguito l’ingresso della prima concorrente, Katia Ricciarelli e poco dopo Manuel Bortuzzo. La cantante insieme al nuotatore, è entrata nella casa più famosa d’Italia, e ha subito osservato la nuova dimora. Forse, non tutti l’hanno notato, ma qualcosa è cambiato. Alfonso Signorini, l’aveva già svelato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Prima si apriva con il living della cucina, ora con il salone che è raddoppiato di volume. La cucina questa volta si affaccia sul giardino, mentre le docce saranno a vista tra il giardino e la cucina. Inoltre è stata riveduta e corretta per la presenza di Manuel Bortuzzo. Avere lui è il modo migliore per fare conoscere la disabilità nella sua quotidianità,” ha dichiarato.

Sembrerebbe, quindi, che anche per l’ingresso di Manuel, il 22enne nuotatore costretto su una sedia a rotelle dopo essere rimasto vittima di una sparatoria, la casa del GF Vip, sia stata modificata.