Retroscena pazzesco sul Festival di Sanremo: riguarda Pippo Baudo, ma non solo

Pippo Baudo, che in passato ha condotto tante edizioni del Festival di Sanremo, rivela a Libero un retroscena sulla manifestazione canora.

Nessun evento nazionale riesce a coinvolgere tutta l’Italia come il Festival di Sanremo: la celebre kermesse canora, che proprio quest’anno ha tagliato il traguardo del 70esimo anniversario, ha segnato la storia del nostro Paese.

Leggi anche————>>>Pippo Baudo, sapete quanto gli è costato il divorzio da Katia Ricciarelli? Incredibile!

Tante le edizioni e tanti sono stati i conduttori che si sono avvicendati sul prestigioso palco del Teatro Ariston, ma ce ne sono alcuni diventati in un certo senso il volto del Festival: Mike Bongiorno e Pippo Baudo in primis, e in tempi più recenti Carlo Conti e Amadeus ad esempio.

Proprio il grande Baudo ha raccontato al quotidiano Libero un aneddoto clamoroso su Sanremo: nessuno avrebbe mai immaginato una cosa simile!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Pippo Baudo, rivelazione shock sul Festival di Sanremo: “Declinai l’offerta e…”

Chi meglio di Baudo conosce il Festival e tutti i suoi segreti? Nessuno, anche perché, con ben 13 edizioni, finora il celeberrimo presentatore siciliano è quello che ne ha condotti di più.

Leggi anche————>>>Pippo Baudo, il retroscena pazzesco sulla laurea: episodio impensabile, l’ha raccontato solo dopo

Intervistato da Libero, infatti, Pippo ha sorpreso tutti con una rivelazione inaspettata: Ranieri di Monaco gli propose di trasferire la location della manifestazione a Montecarlo! Lui però rifiutò: “Declinai l’offerta e feci aggiungere il genitivo Sanremo”.

Ha poi raccontato di quando, nel 1987, dovette annunciare in diretta la morte di Claudio Villa: un momento molto difficile, forse il più complicato in tanti anni di Sanremo: “Gianni Morandi scoppiò a piangere”. Riguardo ad Amadeus, conduttore delle ultime due stagioni e futuro presentatore della prossima, Pippo ha espresso la sua approvazione per il collega.

Complimenti a Pippo Baudo per aver impedito che il Festival lasciasse l’Italia, siete d’accordo?