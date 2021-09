“Ho rischiato che…”: amara confessione che sconvolge il pubblico; le parole inaspettate del conduttore.

Questo è un periodo magico per lui. Per due anni ha condotto magistralmente il Festival di Sanremo, ottenendo ascolti record. E indovinate? Sarà al timone anche dell’edizione del 2022 della famosa kermesse musicale. Parliamo di Amadeus, uno dei conduttori più amati di sempre. La sua carriera ormai procede a gonfie vele, ma non è stato sempre così.

C’è stato un periodo, infatti, non proprio positivo per il presentatore. A parlarne è stato lui stesso, in un’intervista al Corriere della Sera di diversi anni fa. In seguito le sue parole.

“Ho rischiato che…”: amara confessione di Amadeus, riguarda la sua carriera

Oggi è famosissimo e super impegnato, ma nella carriera di Amadeus non sono mancati ostacoli. Come quello che ha dovuto affrontare diversi anni fa, nel 2006. Il conduttore era al timone de L’eredità, ma lasciò il quiz per accettare una proposta di Mediaset: “Fui lusingato: andavo a guadagnare di più, mi offrivano tre anni di contratto, potevo tornare a Milano dove stava mia figlia. Tutto perfetto. Invece i 3 anni di preserale si fermarono a pochi mesi. Sono rimasto fermo per due anni e ho rischiato che la mia carriera fosse al capolinea”.

Il conduttore ammette di non aver ricevuto proposte per diverso tempo, ma di non aver mai mollato, ripartendo da zero. Riprese con la radio e accettò subito la proposta di Michele Guardì per Mezzogiorno in famiglia. Da lì, la sua carriera si è ripresa alla grande e, oggi, Amadeus è uno dei volti principali della nostra tv.

Come già detto, arriva il tris per il conduttore, che presenterà Sanremo per il terzo anno consecutivo: ci sarà ancora una volta Fiorello con lui? In tanti se lo chiedono ma non abbiamo ancora notizie ufficiali. A voi piacerebbe rivederli insieme sul palco dell’Ariston?