Sonia Bruganelli sarà l’opinionista di questa sesta edizione del GF Vip, ma siete curiosi di sapere che titolo di studio ha? Non tutti lo sanno.

Manca davvero pochissimo. E, finalmente, assisteremo al debutto di Sonia Bruganelli come opinionista del GF Vip. Fino a questo momento, abbiamo apprezzato il suo talento ‘dietro’ le telecamere. Da questa sera, invece, fino alla fine del reality, la splendida romana sarà tra le protagoniste indiscusse della nuova edizione del programma. Cosa dobbiamo aspettarci? Beh, sicuramente di tutto! Conosciamo benissimo la Bruganelli. E sappiamo benissimo quanto sia spontanea in tutto ciò che dice e pensa.

In attesa, però, di scoprire cosa succederà nel corso di queste puntate del GF Vip, scopriamo qualche cosa in più su di lei. Oltre ad essere la moglie di Paolo Bonolis e madre di tre splendidi figli, Sonia Bruganelli ha anche una donna in carriera. Ideatrice del marchio Adele Virgi, brand di abbigliamento, e colonna portante della società SDL 2005, la stessa che segue attentamente i casting di tutti i programmi del conduttore romano, la splendida Sonia è un’imprenditrice a tutti gli effetti. Sapete, però, qual è il suo titolo di studio? In tantissimi, siamo certi, ve lo sarete chiesti. Ebbene: se siete proprio curiosi di saperlo, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente!

Che titolo di studio ha Sonia Bruganelli? Non tutti lo sanno

Il momento tanto atteso è finalmente arrivata. A partire da questa sera, insieme ad Adriana Volpe ed Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli sarà una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione del GF Vip. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà e, soprattutto, come sarà la splendida romani con i gieffini, scopriamo qualche cosa in più su di lei.

Attuamlente, Sonia Bruganelli si trova al capo della società SDL2005, ma conoscete il suo titolo di studio? Ci pensiamo noi! Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la splendida moglie di Paolo Bonolis sia laureata in Scienze della Comunicazione.

Questo è proprio il suo incubo

Come tutti noi, anche Sonia Bruganelli ha un incubo. E, come sottolineato dalla diretta interessata a Il Corriere della Sera, è piuttosto ricorrente. “Lo tsunami, sempre sulla stessa spiaggia, nello stesso posto. Vedo l’onda da lontano che arriva e si avvicina, e non posso fare niente”, ha detto in merito Sonia.

Anche voi siete del suo stesso avviso?