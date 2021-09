Andrea Nicole è la prima tronista di Uomini e Donne e si è lasciata andare ad un retroscena incredibile su Maria De Filippi: le sue parole.

Sembrerebbe proprio che questa settimana inizi col piede giusto. Televisivamente parlando, ovviamente! Ancora prima dell’appuntamento imperdibile con la prima puntata del GF Vip, vi è un altro che non può essere assolutamente perso. Stiamo parlando proprio di Uomini e Donne. È proprio oggi, Lunedì 13 Settembre, che Maria De Filippi si metterà al timone di una nuova e travolgente edizione.

Leggi anche –> Dopo la delusione a Uomini e Donne ritrova l’amore: spunta uno scatto dolcissimo

Tra qualche ora, quindi, andrà in onda la prima puntata di Uomini e Donne. E, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sarà ricco di incredibili sorprese. Non soltanto Gemma Galgani confesserà di essersi sottoposta ad un altro intervento chirurgico, ma assisteremo alla presentazione dei quattro nuovi tronisti. Tra questi, c’è anche lei: Andrea Nicole. Nata a Milano e di appena 29 anni, la giovanissima ragazza ha raccontato di aver ultimato il percorso di transizione circa 8 anni fa.

Poco dopo la prima puntata di Uomini e Donne, Andrea si è raccontata a ‘Il Fatto Quotidiano’. Ed ha raccontato, oltre che il suo percorso e perché ha deciso di diventare una donna, un inedito retroscena su Maria De Filippi.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Andrea Nicole di Uomini e Donne, il retroscena su Maria De Filippi: le sue parole

È subito dopo l’inizio della sua esperienza sul trono di Uomini e Donne che Andrea Nicole si è ampiamente raccontata e svelata a ‘Il Fatto Quotidiano’. È proprio in quest’occasione che, come dicevamo, la tronista ha raccontato del suo primo incontro con Maria De Filippi. E ne ha svelato un retroscena incredibile.

Leggi anche –> Uomini e Donne, l’amatissima ex tronista è incinta: spuntano le foto con il pancione

Sapete, vero, che ancora prima di sedersi sul trono, tutti i tronisti hanno un colloquio con la padrona di casa? Ecco. Sarebbe stata proprio in quest’occasione che, come raccontato dalla tronista Andrea Nicole, la De Filippi sarebbe stata rimasta impressionata dal modo in cui ha raccontato la sua storia. “Mi sono sentita subito a casa, era stupita dal modo in cui racconto la mia storia, il più naturale possibile. È la mia vita, non mi piace nascondere nulla”, ha detto in merito la giovanissima. Spiegando, inoltre, che questo è stato un incontro tanto piacevole quanto strano.

La seguirete a Uomini e Donne?