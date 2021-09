Bellissima e talentuosa, Ashley Benson ha interpretato la splendida “Hanna” nel teen drama acclamatissimo di “Pretty Little Liars”: oggi è una vera meraviglia, avete visto com’è diventata?

Classe 1989, Ashley Benson è un attrice amatissima dal pubblico che si è cimentata sia al cinema che in ruoli televisivi. Tra le produzioni che l’hanno lanciata nel mondo dello spettacolo spiccano la pellicola di “Ragazze nel pallone – Pronte a vincere” e le apparizioni in serie televisive di grande successo come “The O.C.”, “Supernatural”, “CSI: Miani”. A consacrarla alla fama è però la serie televisiva di “Pretty Little Liars” in cui l’attrice ha ricoperto il ruolo di Hanna Marin in tutte le stagioni. Avete visto com’è diventata oggi Ashley Benson: una vera meraviglia!

Oggi è una meraviglia: com’è cambiata la splendida Ashley Benson dai tempi di “Pretty Little Liars”?

Ashley Benson vestiva i panni di Hanna Marin. Una giovane adolescente inizialmente in sovrappeso e profondamente insicura, che entra a far parte del gruppo di Alison, ape regina della scuola e dell’intera città. Il suo personaggio subisce un grande cambiamento nel corso delle stagioni e la vediamo affrontare una serie di problemi di grande spessore umano e sociale. La sua storia d’amore con Caleb, poi, è stata una delle più apprezzate della serie.

Ashley Benson vanta una lunga carriera sia sul grande che piccolo schermo. Impossibile non citare “Spring Braeakers”, pellicola che l’ha vista protagonista insieme a Selena Gomez e Vanessa Hudgens. Seguitissima anche tramite i social, vanta un profilo Instagram da oltre ventuno milioni di follower. Se siete curiosi di vedere com’è cambiata l’attrice dai tempi di “Pretty Little Liars” non dovete fare altro che dare uno sguardo di seguito. Eccola in uno scatto pubblicato proprio su Instagram poco tempo fa.

Una vera meraviglia, Ashley oggi è una giovane donna dal fascino eccezionale!