La cantante Anna Tatangelo esprime tutto il suo dolore, profonda sofferenza per lei: di seguito vi riportiamo le sue parole

Anna Tatangelo è una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. La cantante, originaria di Sora, in provincia di Frosinone, ha iniziato la sua carriera molto presto. A soli quindici anni, infatti, ha vinto Il Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Doppiamente fragili.

La cantante ha raggiunto l’apice del successo accanto a Gigi D’Alessio, che è divenuto poi suo compagno. Il cantautore napoletano per lei ha scritto molte canzoni, tra le quali Ragazza di periferia, classificatosi al terzo posto nella Categoria Donne al Festival di Sanremo.

Anna Tatangelo, profonda sofferenza: la cantante racconta il dolore

La Tatangelo è stata legata sentimentalmente a Gigi D’Alessio dal 2005 al 2020. I due hanno avuto anche un figlio, Andrea. Nel marzo 2020, la coppia ha annunciato sui social la fine della loro relazione. I due, però, sono rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene di Andrea.

Oggi la cantante ha voltato pagina ed ha ritrovato il sorriso accanto all’artista Livio Cori, anche lui napoletano. La Tatangelo, però, ha alle spalle una grossa sofferenza. In una recente intervista, la cantante di Sora ha confessato: “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio. Poi capisci che c’è un legame che va oltre, ma certo da piccola ho sognato l’abito bianco”.

È probabile dunque che una delle cause che abbia portato alla fine del loro rapporto sia stato proprio il mancato matrimonio. Adesso la Tatangelo ha dichiarato di non sognare più l’abito bianco, ma ovviamente non esclude niente. “La vita va avanti, ho 34 anni e posso tranquillamente pensare al matrimonio per il futuro” – ha dichiarato l’artista – “È stata dura la separazione, ma mi posso rinnamorare e perché no, convolare a nozze”.