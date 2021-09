Diventerà mamma per la terza volta: l’ex tronista di Uomini e Donne annuncia la gravidanza

Con un video ricco di grinta ed amore, Ramona Amodeo ha annunciato di essere in dolce attesa! Diventerà dunque mamma per la terza volta: questa volta arriverà un fratellino per le due bimbe, Annachiara e Olimpia? Il sesso del bebè che la napoletana porta in grembo ancora non è stato reso noto: una cosa è certa però, ‘l’amore genera amore’ e chi più di loro possono confermarlo? Questa è la citazione scritta dall’ex tronista su Instagram come didascalia di un video davvero emozionante.

Ecco il reel pubblicato sul canale Instagram: