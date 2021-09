Avete mai visto la figlia di Alberto Principe di Monaco? Si chiama Jazmin e somiglia molto alla sua nonna, Grace Kelly. Ecco le immagini!

Alberto II, principe di Monaco, solo nel 2006 ha riconosciuto sua figlia, Jazmin. La giovane è stata concepita nel corso di una vacanza a Montecarlo nel 1991: Tamara Rotolo, la mamma, non ha mai nascosto la verità a sua figlia, nata nel 1992. Dopo 14 anni, papà Alberto ha ufficialmente riconosciuto la sua primogenita: nel 2006 Jazmin Grace Grimaldi è diventata principessa di Monaco. Sembra aver ereditato lo spirito artistico dell’ex star di Hollywood, Grace Kelly, la 29enne: ha debuttato come attrice in ‘La fantastica signora Maisel’, come cantante jazz e soul, e non solo! Oltre alla carriera da artista, ci tiene a dare il suo contributo al paese: scrive Vanity Fair che Jazmin vuole prendere un master in Relazioni Internazionali per lavorare per il programma alimentare mondiale dell’ONU.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Resterete a bocca aperta: avete mai visto prima d’ora la figlia di Alberto di Monaco?

Jazmin Grace Grimaldi è la figlia di Alberto di Monaco: il Principe l’ha riconosciuta nel 2006, da allora non si sono mai separati! Padre e figlia hanno un bellissimo rapporto! Jazmin non è mai stata in linea di successione al trono perchè è nata fuori dal matrimonio, ma lei d’altronde ha del tutto altri piani per il suo futuro.

Leggi anche Charlene e Alberto di Monaco: le prime foto dei gemelli Gabriella e Jacques

Ma avete mai visto la principessa di Monaco? Somiglia molto alla sua nonna: è molto bella! Eccola insieme al suo papà, la foto è stata pubblicata sul suo canale Instagram:

Jazmin sui social è seguita da oltre 26 mila follower: condivide con i suoi fan foto del suo quotidiano. Non mancano dolci scatti insieme al suo fidanzato, Ian Mellencamp, anche lui artista.