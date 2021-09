GF Vip, Amedeo Goria si dichiara single: la reazione di Vera Miales non si fa attendere

Entrato al GF Vip nella prima puntata di ieri, Amedeo Goria spiazza tutti dichiarandosi single: la risposta di Vera Miales è molto esplicita.

E’ andata in onda ieri sera, 13 settembre, l’attesissima prima puntata del GF Vip 6: hanno fatto il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia i primi concorrenti, tra cui il giornalista sportivo Amedeo Goria.

Leggi anche————->>>Quando andrà in onda la prossima puntata del GF Vip: anticipazioni, curiosità e colpi di scena

Già durante la scorsa edizione lo avevamo visto entrare più di una volta nelle dinamiche del reality per via della presenza in casa di sua figlia Guenda e della sua ex moglie Maria Teresa Ruta. Stavolta invece Goria entra da protagonista e siamo certi che la sua partecipazione farà molto discutere.

E’ bastato il suo video di presentazione a scatenare la prima reazione social: la modella con cui ha una relazione da diversi mesi ha infatti risposto via Instagram alle sue dichiarazioni, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

GF Vip, Vera Miales risponde per le rime ad Amedeo Goria: “Single? Staremo a vedere”

Il famoso giornalista ha sempre avuto la fama di essere molto sensibile al fascino femminile, motivo per il quale è finito il matrimonio con la Ruta.

Leggi anche———->>>Dal Gf Vip alla conduzione del programma: importante passo in avanti

Presentandosi al pubblico nelle vesti di nuovo concorrente del GF Vip, Goria ha raccontato di essere single nonostante la presenza nella sua vita di Vera Miales: “Spero che lei accetti”, ha detto il giornalista. Lei però non l’ha presa benissimo e ha risposto prontamente tramite delle storie su Instagram.

“Sei single? Spero che lei accetti? Staremo a vedere amore mio”, scrive la bellissima modella. Poi aggiunge senza giri di parole: “Goditi la tua libertà, ma inizia a cancellare la parola singletudine dal tuo vocabolario! Altrimenti non troverai quando uscirai dalla casa”.

Secondo voi, cosa dobbiamo aspettarci dall’insolita coppia?