Si è presentata sul red carpet del Met Gala 2021 con qualcosa che non si era mai visto prima d’ora: la star americana ha rubato la scena con il suo look!

E’ tornato in scena, dopo la pandemia, il più grande evento di moda! Il Metropolitan Museum di New York ieri, lunedì 13 settembre 2021, ha ospitato il Met Gala. Il tema della serata era la moda americana: VIP famosi in tutto il mondo hanno presenziato e regalato look e passeggiate sul red carpet indimenticabili. A rubare la scena è stata senz’altro lei che ha scelto di presentarsi all’evento ‘in incognito’. Con il viso ed il corpo completamente coperti di nero, ha catturato l’attenzione di tutti. Avete già scoperto di chi si tratta vero?

Met Gala 2021, look total black e viso coperto: qualcosa che non si era mai visto sul red carpet

Non è di certo nuova alle ‘stravaganze’ in fatto di look ma Kim Kardashian questa volta si è davvero superata. Ha deciso di presentarsi con un look mai visto prima d’ora: si tratta di un abito haute couture di Balenciaga. Maschera e strascico, in molti non l’hanno riconosciuta subito. Sua sorella, Kendall Jenner, era vicina e così ha offerto ai presenti un prezioso indizio!

Qualcosa di mai visto prima si è presentato al MET Gala 2021 e la protagonista del look, Kim Kardashian, ha catturato decisamente la scena. E’ arrivata sul red carpet insieme allo stilista Demna Gvasalia: anche lui completamente mascherato, con una felpa con cappuccio nero. Non appena arrivati sul red carpet, tra la folla è partito il toto nome: poco dopo, alcuni indizi e le forme del corpo riconoscibili, hanno rimandato al nome della famosa imprenditrice statunitense.