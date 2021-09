Oggi conosciamo l’attore così: In Smallville ha interpretato proprio quel personaggio

Lo riconoscete? Oggi l’attore è così, ma l’abbiamo visto nella famosa serie televisiva Smallville quando era giovanissimo.

Impossibile dimenticare l’attore in foto, oggi lo conosciamo così. L’abbiamo visto nella famosa serie televisiva Smallville, interpretare un personaggio, che non è passato di certo inosservato.

Sono trascorsi molti anni dall’ultima volta che l’abbiamo visto nella serie, dato che è terminata più di dieci anni fa. Osservate con attenzione, vi anticipiamo, non sembra affatto cambiato, anzi, sembra che il tempo per lui non sia assolutamente trascorso. Così, com’è oggi, riuscite a capire quale personaggio ha interpretato?

In Smallville è stato proprio quel personaggio: riconoscete l’attore in foto?

Smallville è una serie televisiva statunitense prodotta dal 2001 al 2011. La trama è legata alle avventure di Superman, ma ambientate ai giorni nostri, immergendo i fatto nella realtà. Il tutto gira intorno al personaggio di Clark Kent. Arrivato dopo una catastrofica pioggia di meteoriti, approda nella fattoria dei Kent, di Martha e Jonathan, che lo accolgono e decidono di adottarlo.

Anche l’attore che vi abbiamo mostrato nella foto in alto, ha recitato nella famosa e amatissima serie statunitense. L’abbiamo visto dal 2001 al 2004: l’avete riconosciuto? Allora, vi sveliamo, ricordate Whitney Fordman? Era il Quarterback della squadra di football del liceo di Smallville, ed è stato il fidanzato di Lana Lang. Adesso, siamo certi, è tutto più chiaro. Ebbene, è proprio lui:

Whitney è stato interpretato dall’attore Eric Johnson. Classe 1979, inizia a recitare nel 1992 in un episodio della serie The Ray Bradbury Theather. Qualche anno più tardi, ottiene una piccola parte nel film Vento di passioni con Brad Pitt ed Anthony Hopkins. Da allora, la carriera dell’amatissimo e straordinario attore non si è più fermata, e Eric, ne ha fatta di strada, divenendo un incredibile star!