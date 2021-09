Patrick Dempsey insieme a sua moglie Jillian: lo scatto di coppia lascia senza fiato, sono meravigliosi.

Attore statunitense di origini irlandesi, Patrick Dempsey, inizia a recitare quando era giovanissimo. Dopo essersi diplomato alla Buckfield High School, a 17 anni viene chiamato per una audizione a New York e nel 1985 esordisce sullo schermo nel film Catholic Boys.

Poco dopo, seguiranno ruoli in commedie adolescenziali. Noi, lo conosciamo soprattutto grazie al personaggio che ci ha letteralmente conquistato, il dottor Derek Shepherd, nella serie tv Grey’s Anatomy. L’abbiamo tanto amato e apprezzato, fino alla sua uscita di scena, che ha spiazzato i fan. Oggi, l’attore è una vera star! Ma cosa sappiamo di lui? Da ben 22 anni è sposato con Jillian Fink, vederli insieme vi lascerà senza parole.

Patrick Dempsey, avete mai visto sua moglie? Lo scatto insieme lascia senza fiato

Patrick Dempsey è un attore di grande fama. E’ divenuto celebre per i tantissimi ruoli interpretati. Uno dei personaggi che più di tutti ha lasciato il segno, è stato quello del dottore Derek Sheperd, nella famosa serie statunitense Grey’Anatomy.

L’abbiamo visto dal 2005 vestire i panni dell’apprezzatissimo medico, fino al 2015, quando, il suo addio segnato dalla sua morte nella serie, ci ha letteralmente spiazzato. L’attore in questi anni non si è mai fermato, ed è oggi, una star internazionale! Dempsey, per quanto riguarda la sfera privata, è sposato da ben 22 anni. Avete mai visto sua moglie? Lei è Jillian, truccatrice della casa cosmetica Avon, da cui ha avuto tre figli:

Eccoli insieme in uno scatto social. Patrick l’ha pubblicato qualche mese fa, con a corredo una dedica per la sua amata: “Buona festa della mamma alla donna, moglie e amica straordinaria!”. Dolci parole che hanno accompagnato una delle poche foto in cui appaiono insieme.