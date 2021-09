E’ stato il protagonista di una famosa telenovela: sono passati 11 anni

E’ stato il protagonista di una famosa telenovela: da allora sono passati 11 anni, lo riconoscete?

Sono passati molti anni, l’attore che vi abbiamo mostrato in foto ha fatto parte di una famosissima e amatissima telenovela argentina. E’ stato scelto per essere il protagonista, nella seconda stagione.

Leggi anche L’attore oggi si mostra così: è la star di una famosa telenovela, sono passati 11 anni

Abbiamo seguito la soap, dal 2008, inizio della prima stagione, al 2010, quando si è conclusa la seconda. Anche se, la prima tv argentina, c’è stata nel 2004, fino al 2005. Quindi, noi, abbiamo visto la serie molti anni dopo. L’attore ha vestito i panni del protagonista, divenendo super amato. L’avete per caso riconosciuto?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Sono passati 11 anni da allora: l’attore è stato il protagonista della famosa telenovela

L’attore appare in questo scatto recentissimo, pubblicato sul suo seguitissimo profilo instagram. Oggi è così, ma quando l’abbiamo visto nella famosa telenovela, era molto più giovane. E’ stato il protagonista della serie nella seconda stagione.

Leggi anche E’ stata la protagonista di Flor-Speciale come te: dopo 11 anni non credereste ai vostri occhi

In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 2008 al 2010, mentre la prima tv argentina c’è stata nel 2004. Ricordate la bellissima telenovela Flor- Speciale come te? Impossibile dimenticarla, vero? Ci ha letteralmente conquistato, facendoci vivere amori da sogno! Ebbene, l’attore fotografato nello scatto, ha interpretato, nella seconda stagione, il conte Massimo.

Adesso, osservando le foto a confronto, l’avreste mai riconosciuto? Crediamo proprio di sì, perchè l’amatissimo Fabio di Tomaso, nonostante gli anni trascorsi siano tanti, non sembra affatto cambiato. A parte qualche piccolo dettaglio, è praticamente uguale agli anni in cui ha recitato nella famosa serie Flor-Speciale come te.

Classe 1977, è un attore canadese naturalizzato argentino di origini italiane. La sua carriera nel mondo del cinema inizia col film Bajo Bandera nel 1997. In televisione esordisce con Yago, pasion morena. Da allora, Di Tomaso non si è più fermato, e ha continuato a toccare il successo.