Quando andrà in onda la prossima puntata del GF Vip: anticipazioni, curiosità e colpi di scena

La sesta edizione del GF Vip è partita ieri sera e, da quello che abbiamo visto, sarà davvero imperdibile: a quando la prossima puntata?

Una serata col botto quella che ha inaugurato ieri sera, 13 settembre, l’edizione numero 6 del GF Vip. I Vipponi entrati nella casa hanno già messo in luce alcuni dei loro tratti più salienti e, da quello che abbiamo potuto capire, si tratterà di un’avventura tutta da gustare.

Diverse le novità che caratterizzano il reality quest’anno, a cominciare dalle nuove opinioniste, e non sono mancati neanche i primi battibecchi (vedi Raffaella Fico e Soleil Sorge) con il conseguente strascico di commenti sui social.

Siamo già ansiosi di vedere la prossima puntata: a proposito, sapete quando andrà in onda? Cerchiamo di capire anche cosa possiamo aspettarci dal nuovo appuntamento con i Vipponi, ne vedremo certamente delle belle!

GF Vip, prossima puntata da non perdere: cosa bolle in pentola?

La puntata di apertura ha mostrato al pubblico la casa dove abiteranno i concorrenti durante i prossimi mesi: come abbiamo spiegato in un nostro precedente articolo, il loft di Cinecittà ha subito delle modifiche per la presenza di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore.

Nel corso della serata di ieri abbiamo visto entrare solo alcuni dei partecipanti, ma già loro sono bastati a dare molto pepe alla situazione, soprattutto durante le prime nomination.

La prossima puntata andrà in onda venerdì 17 settembre e chissà che non vedremo già l’altra grande novità di questa edizione. Infatti, come anticipato da Tv Sorrisi e Canzoni in un’intervista a Signorini, questa volta ci saranno le opinioniste del popolo: “Avremo due ‘grandi sorelle’, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende!”, ha svelato il conduttore.

“Erano le vicine di ombrellone di un amico che ha voluto farmele conoscere. Quando le ho viste me ne sono innamorato. Saranno presenze fisse”, ha aggiunto il direttore di Chi.

Altra novità annunciata da Alfonso sarà l’atteggiamento meno severo contro il ‘politicamente scorretto’ che gli anni precedenti ha portato a varie squalifiche e rimproveri nei confronti dei concorrenti. A proposito, non perdetevi l’ingresso del resto dei Vipponi venerdì!