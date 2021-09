Ricordate questa biondina tutto pepe? Cosa fa e com’è a distanza di 30 anni da Non è la Rai

La ricordiamo tutti a Non è la Rai quando ci ha conquistati col suo caschetto e i suoi balletti: oggi quella biondina ha 47 anni!

Tra le cento ragazze di Non è la Rai che ci tenevano compagnia nei pomeriggi di primi anni ’90, c’era anche lei: capelli a caschetto, splendidi occhi chiari e tantissima energia, ve la ricordate?

I nostalgici di quell’epoca così speciale sanno che stiamo parlando di Roberta Carrano, biondina esplosiva dell’esercito di Gianni Boncompagni. Insieme alle amiche Ilaria Galassi e Laura Migliacci ci ha fatto ballare, divertire e sognare in tutte le edizioni del celebre programma.

Nata il 19 novembre 1973, Roberta oggi ha 47 anni e da molto tempo non appare più in televisione: scopriamo che fine ha fatto!

Roberta Carrano: com’è e cosa fa oggi la biondina Non è la Rai

Sono ormai 27 anni che Non è la Rai ha chiuso i battenti: alcune delle sue protagoniste si sono affermate in tv, altre hanno preso altre strade ma vengono ricordate tuttora dal pubblico.

Tra queste ultime, sicuramente anche Roberta Carrano: dopo la conclusione del programma che la rese famosa, ha lavorato per un po’ in tv conducendo Rock’n’roll con Orietta Berti ed essendo autrice e conduttrice di un programma di musica per Rai International.

Dal 2005 ha però lasciato il mondo dello spettacolo per diventare, secondo quanto si apprende sul web, arredatrice d’interni. Oggi, a quanto pare, ha un negozio di mobili a Ponte Milvio insieme a sua sorella.

Come si può vedere da questo scatto abbastanza recente, la bella romana non è cambiata poi molto dai tempi in cui la vedevamo sul piccolo schermo scatenarsi al ritmo delle hit anni ’90.