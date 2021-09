Sabrina Ghio, spiacevole episodio: “Per poco non ci lasciavo le penne”, il racconto dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Spiacevole episodio per Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne. Ieri sera, durante un evento a Milano, la Ghio si è sentita male: “Per mezza volta che esco per poco non ci lascio le penne”.

LEGGI ANCHE —–>Diventerà mamma per la terza volta: l’ex tronista di Uomini e Donne annuncia la gravidanza

Attraverso il suo canale Instagram, Sabrina racconta i dettagli della disavventura, spiegando di essere sotto una terapia di due farmaci molto forti, che le causano malesseri. In seguito, le sue parole.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Sabrina Ghio, spiacevole episodio: malore durante un evento a Milano

Attraverso le sue storie di Instagram, Sabrina Ghio ha raccontato nel dettaglio cosa le è successo ieri sera. Mentre si trovava ad un evento a Milano, l’ex tronista di Uomini e Donne si è sentita male: “Ad un certo punto ho iniziato a sentire delle vampate e ho riconosciuto subito quella sensazione, quindi ho fatto finta di nulla, mi sono seduta pensando mi passerà, invece no ho cominciato a sudare tantissimo, li ho chiamato Elisa, ho cominciato a vedere tutto nero, sono svenuta per terra fortunatamente dietro le cucine, cadendo poi ho rimesso.”

Già da qualche mese, la Ghio ha comunicato ai fan che sta affrontando una malattia, per la quale si è sottoposta ad un’operazione lo scorso luglio. È proprio dopo aver ricevuto alcuni esami che, Sabrina ha iniziato una terapia con due farmaci molto forti, che le causano malessere da diversi giorni “Adesso capirò se questi farmaci posso evitarli, perché probabilmente il mio metabolismo non li regge”, aggiunge la Ghio.

Infine, con la sua solita solarità, Sabrina sdrammatizza lanciando un box domande ai followers, invitandoli a raccontare le loro “serate finite male”, come quella sua di ieri. Non possiamo che augurare alla Ghio di riprendersi del tutto al più presto.