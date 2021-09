E’ scomparsa da 4 giorni: non si hanno più notizie della famosa attrice

E’ scomparsa da 4 giorni la famosissima e amatissima attrice, di lei non si hanno più notizie: cos’è accaduto.

Una notizia che lascia tutti di stucco, arrivata all’improvviso. La famosa attrice è scomparsa da quattro giorni e non si hanno più notizie. A dare l’annuncio ufficiale di quanto avvenuto è stato il suo portavoce e manager.

L’uomo ha dichiarato che la famiglia ha chiesto alla polizia di indagare sulla scomparsa della star britannica. Tanya Fear è popolare per aver recitato nella famosa serie televisiva britannica Doctor Who. La sua scomparsa ha destato grande caos.

E’ scomparsa da 4 giorni: la famosa attrice è introvabile, non si hanno notizie

L’amatissima attrice britannica, Tanya Fear, popolare per aver recitato in Doctor Who e per aver preso parte alla serie televisiva Spotless, è scomparsa da quattro giorni. La notizia, sembrerebbe essere stata confermata dal suo portavoce e agente, Alex Cole. Secondo quanto dichiarato, la famiglia della star ha chiesto al dipartimento di polizia di Los Angeles di indagare sulla scomparsa.

Tanya, avrebbe lasciato il suo appartamento di Hollywood Bowl giovedì 9 settembre senza cellulare e borsa. La denuncia della sua scomparsa è stata fatta da un amico. Alcuni amici, hanno confermato di averla vista l’ultima volta il 9 settembre, a Los Angeles, intorno alle dieci di sera.

Purtroppo, da quattro giorni non si hanno notizie. Il suo manager ha dichiarato che, quando l’ha vista l’ultima volta stava bene: “Siamo tutti preoccupati, speriamo si tratti di un errore, speriamo di trovarla presto”. Al momento, non si hanno maggiori informazioni al riguardo, la polizia sta indagando sulla scomparsa dell’amatissima attrice.