Sonia Lorenzini in ospedale: “Nottata da dimenticare”, cosa è successo all’ex del GF Vip 5; il racconto sui social.

Spiacevole episodio per Sonia Lorenzini. Attraverso le sue stories di Instagram, l’ex concorrente del GF Vip 5 comunica ai suoi fan di essere stata in ospedale. L’influencer pubblica uno scatto in cui si trova stesa sul lettino, con la maschera dell’ossigeno. “Nottata da dimenticare, mattinata pure peggio”, scrive la Lorenzini, che però rassicura tutti: “Niente di grave o almeno ora lo so perché al mio risveglio ero davvero molto preoccupata”.

Successivamente, Sonia ha postato un nuovo messaggio in cui aggiorna i followers su quanto è accaduto e sulle sue condizioni. Scopriamo cosa è successo e come sta adesso l’ex tronista di Uomini e Donne.

Sonia Lorenzini in ospedale: “Nottata da dimenticare, mattinata pure peggio”, cosa è successo

Brutto imprevisto, nelle scorse ore, per Sonia Lorenzini. L’influencer, ex concorrente della scorsa edizione del GF Vip, è finita in ospedale nella scorsa notte. A raccontarlo è stata proprio lei, attraverso le sue stories di Instagram. Inizialmente, l’ex gieffina ha postato uno scatto in cui si mostra in ospedale, non rivelando cosa è successo ma specificando che si trattava di qualcosa di risolvibile. Dopo un po’, l’influencer ha racconta di essersi svegliata col viso molto gonfio e di essersi perciò spaventata molto. Dopo vari accertamenti e qualche ora di osservazione, è stata dimessa dall’ospedale. “Ho probabilmente anzi sicuramente avuto una forte crisi allergica ma attualmente cerchiamo di capire attraverso le analisi a cosa.”, scrive l’influencer.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ringraziato tutti per esserci sempre per lei e ha spiegato che, per un po’, sarà lontana dai social. Non possiamo che mandare un forte abbraccio virtuale a Sonia, augurandole una velocissima guarigione.