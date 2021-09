Uomini e Donne, chi è Graziano: età, Instagram e dove lo abbiamo già visto; tutto sul nuovo cavaliere del Trono Over.

Finalmente ci siamo! Una nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata, per la gioia dei tantissimi fan che non vedevano l’ora. Come sempre, nuovi tronisti del Classico conosceranno le corteggiatrici e i corteggiatori, arrivati nel programma per loro. E insieme ai protagonisti del trono Classico ci sono loro, dame e cavalieri degli Over. Nelle prime due puntate abbiamo visto tanti volti noti, che sono tornati in trasmissione, ma anche tante novità. Tra le dame che cercano l’amore c’è lei, Ida Platano che proprio oggi ha conosciuto un nuovo cavaliere.

Si chiama Graziano, ha 43 anni, ma i fan più attenti lo avranno riconosciuto…ricordate dove lo abbiamo già visto? Scopriamo di più!

Graziano arriva a Uomini e Donne per corteggiare Ida, ma ricordate dove lo abbiamo già visto?

Ida Platano ha un nuovo pretendente: si chiama Graziano ed è arrivato in trasmissione dopo averla vista. I telespettatori di Uomini e Donne più attenti, però, ricorderanno che Graziano è già stato in trasmissione nel 2015: il cavaliere ha anche trovato una donna, con cui ha iniziato una storia. Si tratta di Liat Cohen, ma tra i due la relazione è terminata dopo alcuni mesi. Successivamente è stato legato a Cinzia, un’altra ex del Trono Over, che ha però conosciuto fuori dal programma.

Su Instagram, il cavaliere possiede un profilo col suo nome e cognome, Graziano Amato. Ecco uno scatto che abbiamo trovato sul suo canale:

Oggi, naturalmente, Graziano è single ed è pronto a corteggiare la bellissima Ida. Tra i due protagonisti del Trono Over scoppierà la scintilla? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutti i dettagli. E voi, state seguendo la nuova stagione di Uomini e Donne?