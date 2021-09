E’ stata, in passato, vittima di bullismo e di stupro, adesso è divenuta una star mondiale: “Il segreto è non arrendersi”.

E’ divenuta nel tempo una star mondiale. Oggi, la cantante è amata e apprezzata in ogni parte del mondo e la sua musica continua a suonare ovunque. Sacrificio e passione, hanno portato il talento di Lady Gaga ad esplodere.

Agli Oscar 2019, premiata con la miglior canzone originale, ‘Shallow’, colonna sonora di ‘A Star is Born’, con il suo discorso è entrata nel cuore dei presenti: “Non importa quante volte siete caduti nella vita, conta quante volte vi siete rialzati…”. Una cantante che oggi gode di un clamoroso successo, ma che ha dovuto fare i conti con un passato molto difficile.

Vittima di bullismo e stupro, oggi Lady Gaga è una vera star: “Il segreto è non arrendersi mai”

Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta è una cantautrice e attrice statunitense, di origini italiane. Premiata agli Oscar 2019, con la miglior canzone originale, Shallow, colonna sonora di ‘A star is Born’, è entrata nella storia, in quell’occasione, con il suo discorso di accettazione.

Oggi, la cantante gode di una fama e una celebrità incredibile, ma in passato, ha dovuto fare i conti con momenti molto difficili. A scuola, è stata vittima di bullismo, per il suo ‘naso troppo grande’, i ricci neri e un corpo non proprio longilineo: “A scuola mi davano nomignoli orribili che usavano pubblicamente causandomi umiliazione e vergogna. La mia sofferenza era tale che ad un certo punto decisi di non voler andare più… “.

Ma, forse, non tutti sanno che, Lady Gaga a 19 anni ha subito uno stupro, ma per molto tempo, non ha condiviso il suo dolore, per vergogna. “Non si tratta di vincere, ma di non arrendersi. Non importa quante volte siete caduti, ma quante volte vi siete rialzati e con coraggio siete andati avanti”.