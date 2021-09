Arrivato in Italia con un barcone: parteciperà a questa edizione del Gf Vip; la storia del concorrente del reality show di Canale 5.

Ci siamo! Il GF Vip 6 è iniziato qualche giorno fa ma promette già fuoco e fiamme. Il cast messo su da Alfonso Signorini per questa sesta edizione del reality è davvero scoppiettante. Nella prima puntata, in onda lunedì 13 settembre, è entrata solo una parte dei concorrenti ufficiali del reality: gli altri varcheranno la famosa porta rossa venerdì sera, nel corso del secondo appuntamento in diretta.

Tra i concorrenti che conosceremo c’è anche un modello egiziano molto famoso, dal passato difficile: è arrivato in Italia all’età di 15 anni, su un barcone. Conosciamolo meglio.

Arrivato in Italia con un barcone: Samy Youssef è un concorrente del GF Vip 6

Samy Youssef è uno dei concorrenti ufficiali del GF Vip 6! Il modello farà il suo ingresso nella casa venerdì sera, insieme al resto dei vipponi in gara. Una storia toccante, quella di Samy, che a 15 anni è stato costretto dal papà a lasciare il suo Paese, l’Egitto, su un barcone. Lì lavorava come carpentiere col papà, ma sognava di studiare e affermarsi. ” Non è facile spiegare quello che ho vissuto. In Egitto per molta gente è difficile, spesso l’unica via d’uscita è andarsene.“, ha dichiarato in un’intervista a Novella 2000.

Samy è stato accolto in Italia come profugo ed accolto a Roma in una casa-famiglia. La sua carriera di modello è iniziata per caso, grazie ad una modella conosciuta in un ristorante dove lavorava. Oggi Samy è un molto noto nel mondo della moda, volto di Moschino. Grazie al suo lavoro aiuta la sua famiglia, rimasta in Egitto.

In tv ha già partecipato come tentatore alla seconda edizione di Temptation Island, dove però non si è fatto conoscere molto dal pubblico. Per lui la grande occasione del GF Vip 6, dove potrà raccontarsi a 360 gradi. Appuntamento a venerdì sera per il suo ingresso nella casa!